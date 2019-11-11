Для участия в муниципальных выборах, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря, в центральные избирательные комиссии обратились 34 624 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

Он подчеркнул, что 23 799 человек взяли подписные листы, из них 7 952 затем вернули их.

Панахов добавил, что 68,7 процента обратившихся - мужчины, а 31,3 - женщины.