Подразделения ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Коханеби Товузского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.