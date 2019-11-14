Нынешний саммит религиозных лидеров мира Азербайджан принимает, являясь председательствующим в Движении неприсоединения. Нельзя исключать, что в ближайшие годы мероприятия в сфере межконфессионального диалога могут проходить в Баку и под эгидой этой международной организации.

Об этом сказал в беседе с Day.Az ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков.

Отметим, что 14 ноября в Баку стартовал Второй саммит мировых религиозных лидеров, в котором принимают участие политические, общественные, научные и религиозные деятели различных стран и представители международных организаций.

В течение двух дней будут проведены обсуждения по различным темам, касающимся пропаганды мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности, деятельности УМК, борьбы с ксенофобией, исламофобией, антисемитизмом и христианофобией, и так далее.

По мнению Михаила Нейжмакова, саммит в Баку еще больше поддержит международный имидж Азербайджана на мировой арене.

"Любой подобный международный саммит позволяет стране-хозяйке создать позитивные информационные поводы, которые будут обсуждаться в информационном медиа-пространстве стран-участниц. Это может оказать дополнительное положительное влияние на образ Азербайджана в этих странах", - сказал Нейжмаков.

"Самим религиозным лидерам, участвующим в саммите, также выгодно способствовать продвижению информации об этом мероприятии в прессе своих стран - ведь приглашение на такие мероприятия дополнительно подчеркивает их роль в качестве деятелей международного уровня. Не будем забывать, что у многих участников саммита большой опыт работы в сфере международных связей, в том числе, у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в свое время более 19 лет возглавлявшего Отдел внешних церковных связей", - сказал российский аналитик.

Лейла Таривердиева