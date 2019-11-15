Министерство иностранных дел прокомментировало неучастие Азербайджана в голосовании по резолюции ООН по правам человека в АР Крым Украины.

Как сообщила в пятницу Trend руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, Азербайджан не принял участие в голосовании в связи с тем, что некоторые положения резолюции "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", вынесенной на голосование в рамках третьего комитета ООН 14 ноября этого года, не совпадали с позицией Азербайджана по внутренней и внешней политике, передает Day.Az.

"Наряду с этим, в ходе выступления представитель Азербайджана заявил, что наша страна полностью поддерживает суверенитет Украины в рамках международно признанных границ, политическую независимость, единство и территориальную целостность, и добавил, что конфликты внутри Украины должны решаться в рамках международно признанных границ Украины, и на основе принципа территориальной целостности, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и соответствующих резолюций ООН", - сказала Лейла Абдуллаева.