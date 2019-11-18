Ереванский профессор Сурен Айвазян отправил в Букингемский дворец письмо, адресованное королеве Елизавете II, с требованием возврата Армении казны Киликийского армянского государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator, по утверждению профессора, предки королевы жили в Армянском ущелье, где выращивался виноград. Это следует из того, что по-армянски фамилия нынешних британских королей Виндзор означает "виноградное ущелье"

Согласно исследованиям профессора в области археологии, истории и лингвистики, он делает вывод, что "англосаксы являются выходцами из Армении, переселившимися на Британские острова в XV-X веках до н. э. из области Англ-тун провинции Четвертая Армения края Великая Армения".

При этом профессор Айвазян ссылается не только на армянские, но и на английские источники, ставшие в последнее время достоянием научной общественности.

Согласно имеющимся в распоряжении профессора Айвазяна (Suren Ayvazyan) сведениям (которые сами же армяне и сочинили в 20 веке), "в 1378 году царь Армянской Киликии Левон VI Рубинян передал на хранение королю Англии Эдуарду III Плантегенету армянскую казну. При этом между монархами был подписан договор, согласно которому королевский двор обязуется вернуть Армении ее золотой запас сразу же после восстановления армянской государственности".

По мнению профессора, Англия, а затем Великобритания в течение более 600 лет всячески препятствовала восстановлению армянской государственности, чтобы не возвращать казну, существенно обогатившую британское государство.

В своем послании Сурен Айвазян "аргументированно" обосновывает причину, по которой хранителем казны киликийских царей был выбран английский король.

Область Англ-тун располагалась в труднодоступной высокогорной части бывшего Киликийского государства и являлась местом хранения казны царей династии Рубинянов. Этот факт, а также общие корни армян и англосаксов и послужили, по мнению Сурена Айвазяна, причиной передачи царской казны на хранение Эдуарду III.

Между делом профессор Айвазян объясняет в письме Елизавете II происхождение ее династии. По утверждению профессора, предки королевы жили в Армянском ущелье, где выращивался виноград. Это следует из того, что по-армянски фамилия нынешних британских королей Виндзор означает "виноградное ущелье".

Сурен Айвазян надеется, что в возвращении Армении казны киликийских царей будет также заинтересован Луи Лусинян (Louie Lusinyan), потомок царя Левона, проживающий в настоящее время в Лондоне.

Сурену Айвазяну предстоит объяснить, какое отношение нынешняя Армения, впервые созданная в 1918 году усилиями России на чужих территориях, имеет к Киликийскому государству XIV века. А до этого " 260 миллиардов (непонятно, правда, в какой валюте оценивал киликийскую казну профессор.- Ъ), находящиеся в Великобритании на депозите", и общность корней британцев и армян могут считаться лишь весьма занятными историческими гипотезами", - пишет Ъ.

А по факту это очередной армянский бред и мифортворчество!