Сегодня - 28 лет со дня уничтожения армянами вертолета "Ми-8", который был сбит 20 ноября 1991 года над селом Гаракенд Ходжавендского района.

В результате уничтожения вертолета погибли видные государственные деятели и журналисты страны.

Седьмого ноября 1991 года с целью обсуждения ситуации в Карабахе в Баку проходит встреча представителей Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, России и Армении, на которой была достигнута договоренность о поездке в Ханкенди.

18 ноября 1991 года личный помощник Михаила Горбачева, позвонив из Кремля в Баку, просит руководство Нагорного Карабаха Азербайджана о том, чтобы оно провело очередное заседание Совета безопасности в Нагорном Карабахе, потому что в этом заседании планируется участие представителей Москвы и выдвигавших территориальные претензии армянских лидеров.

После этого звонка в Баку был составлен список, который должен был возглавить Виктор Поляничко. Делегация должна была состоять из представителей силовых министерств и руководящих лиц Совета безопасности. Официальная Москва просит, чтобы в заседании обязательно участвовали государственный секретарь Тофиг Исмайлов и генеральный прокурор Исмет Гаибов.

19 ноября 1991 года в 19:05 список был готов, и его продолжает возглавлять Виктор Поляничко. Однако поздно ночью 19 ноября 1991 года список обновляется, из него исключаются имена Виктора Поляничко и некоторых представителей силовых министерств, а включаются имена депутатов Вагифа Джафарова и Вели Мамедова. Во главе составленного списка Тофиг Исмайлов.

20 ноября 1991 года в 12:57 на взлетной полосе в Агдаме заправляются два вертолета МИ-8 (номера 69 и 72). Вертолет МИ-8 номер 69 должен был быть основным, второй вертолет номер 72 - сопровождающим. Но без обеспечения безопасности в 13:48 вместо первого вертолета в воздух поднимается второй. В 14:05 у радаров, контролирующих взлетно-посадочную полосу Агдамского и Ходжалинского аэропортов, установленных на военных машинах (номера M-16-26 и MS-22-22) в направлении Гюлаблы и Еникенда, прерывается радиосвязь с вертолетом МИ-8 номер 72, летящим из Агдама в Гаракенд. Информация об этом передается в Ходжавенд, однако первая информация о произошедшей трагедии появляется примерно через шесть часов.

Согласно расчетам, вертолет МИ -8 номер 72 был сбит над Гаракендом 20 ноября 1991 года на высоте 300 метров в 14:42.

Среди погибших - госсекретарь Тофиг Исмайлов, генеральный прокурор Исмет Гаибов, госсоветник, экс-министр внутренних дел Магомед Асадов, депутаты Вагиф Джафаров, Вели Мамедов, вице-премьер Зульфи Гаджиев, завотделом Аппарата Президента, журналист Осман Мирзоев, замминистра внутренних дел Казахстана Санлал Сериков, азербайджанский тележурналист Алы Мустафаев. Всего в результате крушения погибли 22 человека.

Еще раз поименно вспомним тех, кто погиб в военном вертолете "Ми-8" 20 ноября 1991 года:

-Тофиг Кязым оглу Исмайлов - госсекретарь

- Исмет Исмаил оглу Гаибов - генеральный прокурор

- Магомед Наби оглу Асадов - госсоветник

- Зульфи Салех оглу Гаджиев - вице-премьер

- Вагиф Джафар оглу Джафаров - депутат

- Вели Гусейн оглу Мамедов - депутат

- Осман Мирза Гусейн оглу Мирзоев - завотделом Аппарата Президента

- Гурбан Гусейн оглу Намазалиев - замминистра

- Игорь Александрович Плавский - прокурор НКАО

- Владимир Владимирович Ковалев - начальник Управления внутренних дел НКАО

- Сергей Семенович Иванов - начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху

- Николай Владимирович Жинкин - комендант района чрезвычайного положения

- Санлал Дасумович Сериков - замминистра внутренних дел Казахстана

- Михаил Дмитриевич Лукашов - генерал-майор милиции

- Олег Николаевич Кочерев - полковник-лейтенант

- Рафиг Мамед оглу Мамедов - помощник госсекретаря

- Алы Мустафа оглу Мустафаев - тележурналист

- Ариф Исмаил оглу Гусейнзаде - осветитель на АзТВ

- Фахраддин Ибрагим оглу Шахбазов - видеооператор

- Вячеслав Владимирович Котов - командир экипажа вертолета

- Геннадий Владимирович Домов - член экипажа вертолета

- Дмитрий Борисович Яровенко - член экипажа вертолета