Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 000 деревьев в честь Насими - это акция во имя нашего будущего, будущего нашей страны.



Об этом в беседе с Day.Az сообщил художественным руководитель-директор Азербайджанского национального драматического театра, председатель Союза театральных деятелей, народный артист Азербайджана и известный режиссер Азер Паша Нематов.



"Посадить дерево - символический акт. Даже в религии говорится, что каждый человек должен посадить дерево. Наша нация, наш народ еще в древние времена чтила людей, сажающих деревья. А, указывая на определенное дерево, могли сказать "его посадил мой прадед". То есть дерево хранило в себе память, историю", - сообщил он.



Азер Паша Нематов также добавил, что эта инициатива крайне важна и с точки зрения экологии. Благодаря посадке такого количества деревьев экологиечская ситуация станет намного лучше, что обеспечит лучшее качество жизни населения нашей страны. Народный артист призвал всех граждан принять участие в акции.



"Мехрибан Алиева делает очень многое для развития и в области культуры, для нашей истории, во благо народа. Я не видел такого в других странах. Я благодарен Первому вице-президенту страны за ее плодотворную деятельность", - заключил наш собеседник.