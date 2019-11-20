Развитие регионов - одно из важнейших направлений государственной политики. Нахчывану уделяется особенно серьезное внимание - ведь Автономная Республика находится в крайне неудобном географическом положении и с трех сторон окружена агрессором-Арменией.

18 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова. В ходе встречи глава Автономной Республики доложил Президенту Азербайджана о текущих работах, которые проводятся в Нахчыване и об исполнении поручений главы государства.



Разумеется, что важнейшим вопросом для Нахчывана является вопрос безопасности и обороноспособности Отдельной общейвойсковой армии, расквартированной там. Неудивительно, что именно этой темы Президент Ильхам Алиев коснулся, в первую очередь.

"В последние годы в этом направлении была проделана большая работа, достигнуто большое развитие в области армейского строительства. Сегодня нахчыванская армия оснащена самым современным оружием, организовано приобретение техники, и этот процесс продолжается", - подчеркнул глава государства, спросив у Васифа Талыбова о том, какие еще меры необходимо предпринять. Отдельно глава государства поинтересовался об оснащении горных постов и налаживании линий коммуникации, строительстве дорог к ним - ведь эти посты имеют стратегическое значение и зачастую находятся в крайне трудно доступных точках.

Безопасность Нахчывана - важнейший фактор для обеспечения экономического развития Автономной Республики. В последние годы была проделана беспрецедентная работа по наращиванию экономического потенциала Нахчывана, были открыты тысячи новых рабочих мест. Конечно, это повлекло за собой и значительный рост потребления электроэнергии.



Как отметил Президент Ильхам Алиев, в настоящее время генерационная мощность в Нахчыване составляет около 220 мегаватт, и отрадно, что большая часть ее относится к возобновляемым видам энергии. "Широкий размах получило строительство гидро- и солнечных электростанций. В настоящее время осуществляется важный проект, над которым мы работали много лет и который реализуется в результате соглашения, подписанного с Исламской Республикой Иран, - строится Ордубадская гидроэлектростанция мощностью 36 мегаватт", - добавил глава государства.

Кроме того, нужно отметить и масштабы проводимой работы: если в 2003 году в Автономной Республике функционировала всего одна электростанция, то в настоящее время их уже 9. Если в 2003 году Автономная Республика импортировала около 1 миллиарда киловатт-часов энергии, то в 2018 году она уже экспортировала около 35 миллионов киловатт-часов. Это очень значимый показатель, который отлично иллюстрирует динамику развития Автономной Республики.



Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что Нахчыван, не имеющий никаких внутренних энергоресурсов, сегодня экспортирует электроэнергию. "Несколько лет назад такое нельзя было даже представить, а сегодня это реальность. Рад, что доля возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе постепенно возрастает, а после сдачи в эксплуатацию Ордубадской гидроэлектростанции Нахчыванская Автономная Республика в принципе на 100 процентов будет обеспечивать свои потребности в энергии за счет возобновляемой энергии", - отметил глава государства.

Как видно, за последние 16 лет в Нахчыване были созданы все условия для существенного скачка в экономическом росте: обеспечена безопасность, налажено произодство необходимых объемов электроэнергии, проложена широкая сеть качественных автомобильных дорог. Результаты серьезного внимания государства и мер, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева, не заставили себя ждать.



До конца года в Шарурском промышленном квартале, на создание которого было выделено 5 миллионов манатов, начнется строительство первого предприятия. В самом комлпексе уже идут проектно-планировочные работы, связанные с привлечением инвесторов. Также завершились работы по строительству ковровой фабрики. В настоящее время продолжаются работы по строительству цеха заготовки шерсти. Там уже приняты работники, то есть, начались испытательные работы, ткутся ковры.

За 16 лет была полностью обеспечена и продовольственная безопасность. К 2019 году почти вдвое был увеличен объем посевных площадей: сегодня в Автономной Республике - 62 тысячи гектаров пригодных для посевов земель, и Нахчыван может полностью обеспечивать себя продовольствием.

Нахчыван и успехи, достигнутые в Автономной Республике за последние 16 лет, - это отличное подтверждение эффективности политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Несмотря на удаленность от Баку, от остальной территории нашей страны, несмотря на то, что с трех сторон Нахчыван окружен Арменией, здесь продолжается успешное развитие.



Причем темпы этого развития не отстают от динамики всей страны. Несмотря ни на какие внешние трудности, весь Азербайджан показывает беспрецедентные результаты с точки зрения развития. И это происходит благодаря упорному труду и правильной, последовательной и принципиальной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Можно уверенно утверждать, что позитивная динамика, которую мы можем наблюдать сейчас, будет сохранена - благодаря масштабным реформам, которые проводит глава государства. А это означает, что Азербайджан ждут новые успехи и достижения.



Э. Ибрагимов