Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по замене кровельных покрытий многоквартирных зданий в Сумгайыте.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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