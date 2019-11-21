https://news.day.az/politics/1177948.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на замену кровельных покрытий многоквартирных зданий в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев выделил средства на замену кровельных покрытий многоквартирных зданий в Сумгайыте
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по замене кровельных покрытий многоквартирных зданий в Сумгайыте.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре