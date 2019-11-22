Конец 80-х и начало 90-х годов - один из самых трудных, черных периодов истории Азербайджана. Наша страна стояла на пороге полномасштабной гражданской войны, и параллельно - с армянской агрессией. Под угрозой были само существование независимого Азербайджана, наша государственность. И мы должны четко помнить, кто виноват в этом позорном периоде нашей истории, и кто сумел вывести страну из этого тупика.

Конец восьмидесятых принес тогда еще советскому Азербайджану серьезные проблемы: застой в экономике, подъем армянского национализма, неадекватное государственное управление. Последний фактор только усугублял первые два: тогдашнее руководство республики не хотело или не могло реагировать на очевидные тревожные сигналы. Не предпринималось ровно ничего для противодействия растущему армянскому национализму, процессы в Нагорном Карабахе, где националисты поднимали вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении, все это фактически игнорировалось. Более того, игнорировались и процессы, происходившие в Сумгайыте в то время, что привело к масштабной провокации.

Республиканские власти пустили ситуацию на самотек, а когда назрел кризис, они уже были не в состоянии контролировать происходящее и нести ответственность.

Не меньше безучастных местных властей кризису способствовали центральные власти в СССР. Советский союз всегда проводил довольно "своеобразную" национальную политику. Лозунги о дружбе народов и равноправном союзе оставались лозунгами на бумаге и первомайских митингах, а на деле отношение Москвы к национальным республикам было несправедливым. Во всесоюзной печати о некоторых советских республиках, в частности мусульманских, публиковались только негативные материалы. В эти республики направлялись следственные группы из центра и формировалось такое мнение, что в республиках Средней Азии и в Азербайджане сложилось ужасное положение, ситуация дошла до критической отметки, что руководители данных республик не справляются с должностными обязанностями. Конечно, в каждой республике имели место и нарушения, и просчеты, но это происходило и в других республиках. Почему следственные группы не направлялись в Армению, Грузию, Украину, Молдову и другие республики? Их отправляли только в среднеазиатские республики и Азербайджан.

А вот к некоторым другим группам отношение было совершенно иным: тем же армянским националистам никто не мешал вести свою провокационную деятельность. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта, в то время армянские националисты, в том числе палач Балаян, Капутикян и другие, откровенно сеяли семена этнической дискриминации против азербайджанцев.

"Во всесоюзной печати шли откровенные разговоры об этом, и вообще к Азербайджану проявлялось несправедливое отношение. Все это произошло после 1987 года, потому что после ухода в 1987 году Гейдара Алиева со всех должностей Азербайджан был избран мишенью. Анализируя тот период, мы вновь видим, что все эти события являлись частью коварного плана армянских националистов и их покровителей. Посмотрите, с 1985 года Гейдар Алиев открыто выступил против нерадивой политики Горбачева, поэтому в отношении него началась кампания как в центральных органах печати, так и в Азербайджане. Национальные изменники и здесь стали писать доносы в центр. Не прошло и двух недель после ухода Гейдара Алиева в 1987 году с должности, как армянские националисты подняли в международной и советской печати вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении. Сепаратистским тенденциям в Нагорном Карабахе словно уже зажгли зеленый свет", - подчеркнул глава государства.

События в Сумгайыте произошли всего через несколько месяцев после ухода Общенационального лидера с должности. Армянскими националистами был реализован коварный план: спровоцировав события в Сумгайыте, они параллельно подняли вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана. Увы, этот план был реализован.

Сумгайытские события были провокацией армянских националистов, и это общеизвестно. Как отметил Президент Ильхам Алиев, все мы хорошо знаем, что это были армянин по национальности Григорян, убивший около десяти армян, и его банда.

"Что произошло после этого? Следствие вела группа, прибывшая из Москвы, то есть, вела вполне справедливо. Все показания, показания свидетелей, очные ставки доказали, что именно Григорян совершил убийство представителей армянского народа. Его арестовывают, все улики подтверждаются. После этого его отправляют в Армению для отбывания наказания, где и освобождают. Возникает вопрос: почему Армения освобождает убийцу, совершившего убийства около десяти армян? Потому, что он выполнял их поручения. С использованием сумгайытских событий клеветническая кампания против Азербайджана приобрела еще более широкий размах, и в итоге в Нагорном Карабахе произошел конфликт. Я неоднократно говорил о том, что если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, то нагорно-карабахский конфликт никогда бы не произошел, наши земли никогда не оказались бы под оккупацией", - заявил глава государства.

У трагедии, произошедшей с Азербайджаном на рубеже 80-х и 90-х годов, есть виновники. И это не только Горбачев и политика Москвы. Не меньше них в бедах, обрушившихся на нашу страну виноваты безразличные, инертные власти Азербайджана и группировка Народного фронта и "Мусавата", которые захватили власть.

Страна оказалась в руках абсолютно случайных, вопиюще некомпетентных людей. Еще хуже то, что эти люди, маргиналы, собравшие вокруг себя радикальную толпу, преследовали абсолютно не те цели, которые они декларировали. На словах все они - что фронтисты, что Гамбар, что остальные - занимались демагогией о демократии и развитии, а на деле их волновали только и только личное обогащение и власть ради власти.

Процветали анархия, воровство, грабежи. Напомню, что параллельно страна все это время подвергается агрессии со стороны Армении. Под вывеской демократии и свободы в Азербайджане в то время развивались только беспорядок и бандитизм.

Виновны в этом радикалы, захватившие власть и своей некомпетентностью загнавшие Азербайджан в тупик. Президент Ильхам Алиев подробно описал тот кошмар, который творился во власти в стране в тот период. "Президент был научным работником, слабым, безвольным человеком. Он никогда не руководил никакой структурой. Он не был даже руководителем небольшого ведомства. Просто своим горлопанством на улицах, там и тут стал президентом и опозорил страну. Посмотрите, какие кадры были избраны. Сейчас это трудно представить, что Азербайджаном руководили, прошу прощения за свои слова, такие негодные люди. Премьер-министр также был научным работником. Он тоже не смог защитить диссертацию. Всем хорошо известно, сегодня это не секрет, что человек, занимавшийся сезонной торговлей, был назначен премьер-министром. Именно при нем в наш словарь вошло слово "откат". Он пришел, чтобы грабить страну, воровать ее богатства, вырезать трамвайные линии, отправлять их в Иран и наживаться на этом. Вот таким был премьер-министр", - сказал глава государства.

Не лучше обстояли дела и с другими руководителями.

"Председатель парламента одиннадцать лет учился в аспирантуре, и так и не смог защитить диссертацию. Неудачный аспирант, безграмотный человек стал председателем парламента. Что можно было от него ожидать? Или же государственный секретарь. Он пытался сделать карьеру в комсомоле, затем перейти на партийную работу и занять, как карьерист, какую-то должность. Таких называют политическими перевертышами, флюгерами. Вся его история - история предательства. Предал комсомольцев, своих партийных покровителей, после чего примкнул к Народному фронту, где предал Абульфаза Эльчибея. Народнофронтовцы хорошо знают это. Именно он больше всех радовался болезни Абульфаза Эльчибея. Я это точно знаю, такая информация есть. Он радовался, что тот заболеет и умрет, и это позволит ему занять его место", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Министр обороны в то время был учителем математики. Этот демагог и проходимец запомнился только тем, что сдал Шушу армянам. Первым сбежав оттуда Рагим Газиев заявил, что пустит себе пулю в лоб, если город захватят. Показательно, что Шуша оккупирована уже 25 лет, а сам Газиев по-прежнему, живой и относительно здоровый, гуляет по Баку и ходит на акции. Мог ли такой человек быть министром обороны? А чем отличался министр внутренних дел? Искендер Гамидов известен тем, что в прямом эфире избил журналиста. Министр внутренних дел! И занимался он подобными делами в то же самое время, пока его родной город Кельбаджар оккупировали армяне.

"Министр иностранных дел. Человек, не владеющий никакими иностранными языками, никто не понимал, что он говорил даже на азербайджанском языке. Это и есть народный фронт, мусаватская власть. Поэтому мы столкнулись с такой трагической ситуацией", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

И только возвращение Гейдара Алиева во власть по требованию народа в 1993 году спасло страну от разрушения. Группировка, состоявшая из полуграмотных трусов и радикалов, вела Азербайджан в пропасть. Неизвестно, как сложилась бы судьба страны и всех нас, если бы не Гейдар Алиев, человек, которому удалось навести порядок и стабилизировать ситуацию.



А радикалы, провалившиеся в начале 90-х, не дремлют и сегодня. Те же лица, те же лозунги, тот же популизм, за которым нет никакой национальной идеи, никакой четкой программы, видения будущего Азербайджана. Только все та же алчность, жажда наживы и власти.

Неудивительно, что и Народный фронт, и "Мусават" сегодня сфокусировались на агитации, вербовке молодежи. Ведь ни один адекватный взрослый человек не пойдет за людьми, чье безобразное, позорное правление он хорошо помнит. Вот и остается у радикалов одна "надежда" на молодое поколение. Сегодняшние тридцатилетние граждане в годы бесчинств Народного фронта были малолетними детьми, они естественно не помнят и могут не знать всего того, что происходило в начале 90-х.

Именно поэтому, как верно отметил Президент Ильхам Алиев, так важно доносить правду о тех временах до молодежи, напоминать о тех страшных годах в истории Азербайджана.

"Мы не должны забывать эту историю, и молодежь должна знать ее. Для правильного анализа сегодняшних реалий, их правильной оценки мы не должны забывать этот горький период. Мы должны постараться, чтобы об этом знала и молодежь, чтобы она не считала, что сегодняшнее развитие, прогресс упали с неба. Чтобы она знала, что мы добились этого своей кровью. Мы также должны знать о позорных страницах нашей истории, чтобы этот позорный период не повторился", - заявил глава государства.

Радикалы с радостью снова предадут интересы Азербайджана и свой народ - лишь бы цену хорошую предложили. Но им не удастся обмануть азербайджанский народ и граждан: за почти 30 лет независимости мы видели все: и хаос, в который ввергли страну радикалы, и армянскую агрессию, и бедность, и развитие, расцвет Азербайджана, которые произошли благодаря тому, что страной руководят грамотные, обладающие лидерскими качествами политики. Народ сплочен вокруг Президента Ильхама Алиева и не даст кучке радикалов разрушить все то, что с таким трудом создавалось.