Некоторые заметки о выступлениях Президента Ильхама Алиева в Сумгайыте и на юбилее БГУ.

Главный итог двух последних выступлений Президента Азербайджана заключается в том, что наши успехи - это факт, но нельзя останавливаться на этом, мы должны построить еще более сильный и процветающий Азербайджан. Двигаясь к этой цели, мы не должны забывать ни успешные страницы, ни горькие воспоминания прошлых лет; ни успехи и ни некомпетентность руководителей страны ни результаты политической решимости, ни последствия нерадивости. В предстоящий период мы должны вспомнить все уроки нашей национальной истории и представить возможные последствия, хорошо знать и тех, кто служит государственности в общеазербайджанских вопросах и находящихся в одних рядах с нашими врагами, а также тех, кто создает из них героев. Мы, властная команда, ответственная за развитие Азербайджана, тесно сплотившись вокруг нашей государственности и национальных интересов, не допустим никакой подстрекательской деятельности и склонности к нарушению командной игры на этом пути.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этот написал помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своем статусе на странице в Facebook.

В статусе отмечается: Хотел бы поделиться с уважаемыми читателями тем, что долгое время представители власти выступали о важности кадровых и организационных реформ как во власти, так и в оппозиции, 25-30 лет проводились обсуждения об обновлении традиционной оппозиции под руководством тех же лидеров. К сожалению, вместо того, чтобы присоединиться к обсуждениям, противоположная сторона демонстрирует только позицию непонимания и отрицания. Что скрывать, иногда и во властной команде находились присоединившиеся к таким обсуждениям не по своей воле. Затронув этот вопрос в выступлении на 100-летнем юбилее Бакинского государственного университета, господин Президент подчеркнул, что в оппозиционном лагере Азербайджана сегодня возникла серьезная пустота, но мы будем только приветствовать, если в стране будет создана здоровая оппозиция, верная идеям государственности, связанная с народом, способная выдвинуть конструктивные предложения и указать альтернативные пути развития. Полагаю, что мысли, риторика, решительные призывы, прозвучавшие в выступлениях господина Президента в Сумгайыте и на юбилее БГУ, предлагают обширную тематику, над которой должны серьезно задуматься как наши здравомыслящие оппоненты, так и авторы реформ из двух лагерей, а также политологам, не по своей воле присоединившиеся к такого рода обсуждениям. Считаю, что выступления господина Президента на последних двух мероприятиях могут быть мастер-классами для каждого члена властной команды и тех, кто активно поддерживает власти.

Хотел бы немного классифицировать основные моменты, подчеркнутые в выступлениях:

1. Одной из главных мыслей, подчеркнутой и обоснованной в выступлениях Президента Азербайджана, является то, что современный Азербайджан - результат целенаправленной деятельности Гейдара Алиева, начатой с 1969 года и осуществленной поэтапно. Превращение Азербайджана за минувшие 50 лет из отсталой аграрной республики в развитую промышленную и сельскохозяйственную страну, всестороннее развитие всех сфер общественно-политической и культурной жизни, обеспечение национальных интересов страны, превращение в одну из ведущих республик СССР, а сегодня - в одно из передовых государств региона связано именно с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. В первый период политической власти Гейдара Алиева в нашей республике резко выросло число высших учебных заведений и выпускников вузов в отношении общей численности населения и приблизилась к показателям развитых государств Запада. Прекрасные результаты и оценка азербайджанской литературы, искусства, культуры, науки, образования, здравоохранения в годы советской власти приходятся именно на этот период. Эти мысли Президента неоспоримы: сильный кадровый потенциал, созданный Гейдаром Алиевым, и сегодня обеспечивает успешное развитие нашей страны, нашего независимого государства.

В эти годы в республике были построены десятки научных, культурных объектов, представлявшие их деятели удостаивались высших наград и почетных званий республики и Советского Союза, успехи азербайджанской культуры вышли за пределы СССР и достигли международного уровня. Как отметил Президент, "При Гейдаре Алиеве Азербайджан в течение 13 лет каждый год получал переходящее Красное знамя. Это было еще одним подтверждением того, что Азербайджан под его руководством прошел большой успешный путь. Когда Гейдар Алиев приступил к руководству Азербайджаном, мы находились на самых последних местах. Он повел Азербайджан по пути большого развития и вывел на самые передовые места".

В годы первого руководства республикой Гейдара Алиева были правильно проанализированы и тренды экономического развития страны, предприняты серьезные шаги по выходу из статуса сырьевого придатка СССР и развитию местных промышленных предприятий. Наряду с этим, необходимо отметить другие шаги по созданию в городах и поселках республики многочисленных промышленных объектов, самых передовых в Советском Союзе заводов по производству холодильников и кондиционеров в Баку, различных местных аграрно-промышленных комплексов по стране, строительству туристическо-санаторных объектов общесоюзного значения вдоль побережья Каспия от Нардарана до Лянкярана и др. для обеспечения занятости населения и сохранения и дальнейшему улучшению позитивных демографических показателей Азербайджана.

Для обеспечения будущего нефтяной промышленности был построен завод глубоководных оснований, проведена нефтегазовые разведочные работы на море. Действительно, если бы не было выявленных в то время месторождений, впоследствии не было бы возможным подписание "Контракта века", являющегося основой экономической и геополитической независимости нашей страны. Можно сказать, что уже с середины 80-х годов был положен конец зависимости бюджета Азербайджана от нефти - в то время были созданы многочисленные предприятия c новыми, современными для того периода технологиями, которые вместе с аграрно-промышленным комплексом сформировали большую часть бюджета республики. К сожалению, те, кто руководил страной с конца 80-х - начала 90-х годов за короткий срок вместо того, чтобы укрепить эту выгодную экономическую почву и обеспечить на ее основе экономический суверенитет, занимались разрушением существующей системы. Ответом народа на это было приглашение к власти Гейдара Алиева с его спасительной миссией. Как отметил господин Президент в выступлении на юбилее БГУ: "Если бы работа, проделанная им в 1970-х годах, не была встречена народом с одобрением и большой любовью, - в начале 1990-х годов Азербайджан оказался лицом к лицу с большой катастрофой, - то азербайджанский народ не обратился бы к нему".

2. Как отметил господин Президент в выступлении в Сумгайыте, фактор улучшения день ото дня демографических показателей Азербайджана в первый период руководства республикой Гейдаром Алиевым, правильное регулирование миграции внутри страны способствовали тому, что численность азербайджанского населения в Нагорном Карабахе увеличилась вдвое. Стремительный рост азербайджанского населения страны, темпы эмиграции армян в город Иреван и центральные области России приближали естественное решение проблемы Нагорного Карабаха. Наверное, нет особой необходимости напоминать о том, что мировая история богата такими примерами, ведь и некоторые наши исторические земли в разное время были утрачены из-за нарушения демографического баланса на данных территориях не в нашу пользу. В годы правления Гейдара Алиева в Нагорном Карабахе был создан второй район с подавляющим азербайджанским населением, решительно пресечены сепаратистские тенденции. В тот период была создана благоприятная почва для ответа азербайджанской интеллигенции на безосновательные притязания армянских националистов. Именно это было основной причиной деятельности армянского лобби против Гейдара Алиева и создания коварных планов по отстранению его от должности.

Именно после ухода Гейдара Алиева от власти армянские националисты получили возможность развернуть широкую сепаратистскую кампанию против Азербайджана, реализовать свои притязания. Поэтому патриотическая деятельность, стихийно возникшая в Азербайджане против сепаратистских притязаний армян, впоследствии постепенно превратилась в общенародное движение против отставки Гейдара Алиева из руководства СССР, а затем в национально-освободительное движение под его руководством. По этой причине представители центральной прессы, командированные в Азербайджан в первые годы народного движения, искали в своих репортажах "след Гейдара Алиева" в народном движении, представляя это в негативных оттенках, расценивая его как "алиевщину". Так, изучающие сегодня новейшую политическую историю Азербайджана, вынуждены признать тот факт, что акции становились массовыми благодаря присоединению к протестам людей, симпатизирующих Гейдару Алиеву, и постепенно превращались в общенародное движение. Как было отмечено мною в статье "Почему и как возникла партия "Ени Азербайджан?", "Перемещение центра национально-освободительного движения из Баку в Нахчыван и нахождение во главе движения такого опытного лидера, видного политического и государственного деятеля, как Гейдар Алиев, за короткое время послужили объединению азербайджанского общества вокруг идеи национального спасения".

3. К сожалению, НФА, являющийся основной организационной формой народного движения, в 1992 году, препятствуя существующим реалиям, создал искусственние препятствия участникам национально-освободительного движения для приглашения к власти своего общенационального лидера Гейдара Алиева, отправился на "выборы" без отмены запрета пресловутого "возрастного ценза". За короткий срок пребывания во власти была разоблачена предательская и антидемократическая сущность НФА-Мусават. В результате негодной политики этого тандема Азербайджан оказался лицом к лицу с угрозой уничтожения. Как отметил Президент Ильхам Алиев, "Народный фронт развязал гражданскую войну и начал бомбардировать Гянджу. Гражданская война - самая тяжелая война, потому что проливается братская кровь. Они пошли и на это, чтобы сохранить свою пошатнувшуюся власть. И убедившись в том, что не могут ее сохранить, обратились к Гейдару Алиеву, мол, приди и спаси нас. Умоляли, я свидетель этого. Трижды отправляли самолет, прося спасти их, потому что им грозила гибель или свержение. Они бежали и скрылись, некоторые якобы заморозили свои должности. В то время использовались такие абсурдные выражения. Если бы не пришел Гейдар Алиев, то Азербайджан распался, а антинациональная группа НФА-Мусават понесла наказание. То есть, гуманизм Гейдара Алиева избавил их от заслуженного наказания".

4. Почему страна дошла до предела распада при власти НФА-Мусават? Насколько адекватны и достойны были тех постов представленные в команде Абульфаза Эльчибея? Почему они нуждались в спасительной миссии Гейдара Алиева, которому год назад препятствовали приходу во власть, а 6 месяцев назад посредством переворота хотели отстранить от председательства в Верховном Совете Нахчывана?

Как говорится в известной фразе, "все решают кадры". Занявший самый высший пост страны в результате уличных шествий Абульфаз Эльчибей до этого не руководил никаким учреждением, не занимал никакую должность, был обычным научным сотрудником в Институте рукописей. "Афоризмы" Эльчибея "соберу вокруг себя молодежь и сделаю новую революцию", "ребята, устоявшие перед танками, не смогли устоять перед деньгами", "нельзя нарушать законы, но можно их обойти", и сказанные в последующих его интервью "президентство того времени не было президентством, но я снова буду президентом", "что я должен был делать, как не уйти, Сурат должен был убить меня?" наряду с тем, что демонстрировали насколько их философия управления примитивна, далека от какого-либо содержания, принципа и сути - субстанции, также являются горьким признанием слабости, беспомощности и некомпетентности этой команды. Как сказал господин Президент, все руководители Азербайджана до Гейдара Алиева дезертировали, оставили народ и страну в тяжелом положении и сбежали. Хотя "обязанность лидера - защищать государство, быть вместе с народом. В самые тяжелые, в самые трудные моменты лидер должен быть впереди, как Гейдар Алиев. Он - пример для каждого из нас".

Одним из первых заявлений во времена правления НФА Панаха Гусейна, в качестве премьер-министра, который сегодня обиженно и пессимистично реагирует на статьи о необходимости обновления оппозиции, было связано с решением в Кабинете Министров всех вопросов относительно экономического блока. Интересно, обладал ли Панах Гусейн, который очаровал Эльчибея "чтением Макса Вебера", какой-то программой или профессиональной компетентностью, знаниями для управления страной, которая в то время находилась в гиперинфляции, и ее экономикой? Ответ указан в выступлении Президента: "Премьер-министр также был научным работником. Он тоже не смог защитить диссертацию. Всем хорошо известно, сегодня это не секрет, что человек, занимавшийся сезонной торговлей, был назначен премьер-министром. Именно при нем в наш словарь вошло слово "откат".

Тем временем можно было вспомнить исследования различных печатных органов об иранских бизнесменах, золотых монетах, коврах, трамвайных линиях во второй половине 90- годов.

Иса Гамбар, который в то время был вторым лицом в государстве, считался самой интеллектуальной фигурой правления НФА. Эта интеллектуальная фигура ровно 11 лет училась в аспирантуре, не смогла защитить диссертацию. Полномочия парламента были незаконно присвоены Национальным советом. Спикер Иса Гамбар, заказывающий статьи о себе под многозначительными заголовками "пока, второй", на заседаниях парламента, напоминающих театр, где демонстрируются или драматические, или трагикомические сценки, после определенного времени под различными предлогами настраивает даже представителей власти против первого лица, давал месседжи типа "связывайтесь сами, мне надоело быть посредником".

Али Керимли, сегодня объявивший себя "главной оппозицией" за счет возможностей социальных медиа, во время правления НФА-Мусават был представлен на таком важном посту, как государственный секретарь. Пользователи социальных сетей уже припомнили ему как он раскрыл государственную тайну - огласил возложенное ему во время работы на посту госсекретаря важное поручение государственного значения. Некогда в приближенных к Иса Гамбару медиа-структурах писали о том, что для объявления победителем в каком-то тендере "нужной" компании он лично водил машину, утверждалось, что такая работа шофера дала государственному секретарю возможность заработать достаточное количество денег, в сумме, обозначенной пятизначным числом, да еще и не манатами, подвергшимися гиперинфляции, а в иностранной валюте. Таким образом, бывший комсомольский активист мебельного завода за короткое время смог превратиться в одного из самых богатых лиц страны. К этому состоянию добавлялись полученные и списанные на протяжении многих лет посредством различных фондов гранты, легальные и нелегальные доходы газеты "Азадлыг". Эти доходы в последующий период пробудили у него страсть стать медиа-магнатом, а также свергнуть и отстранить от председательства в партии Эльчибея посредством сети журналистов, созданной им в различных печатных органах. Говорят, что в тот день, когда в Баку поступила весть о смерти последнего, Али Керимли не упускал шансов заказывать про него статьи, полные невероятной ненависти.

Эти слова Президента Ильхама Алиева являются историческим фактом: "Когда Абульфаз Эльчибей заболел, больше всех радовался именно он. Я точно знаю это, есть информация. Он радовался, что тот болен, умрет, а он займет его место".

Но как же лицо, который предал свой же путь, своего лидера, стал причиной раскола партии, членом, а затем руководителем которой он являлся, смог сохранить свою политическую актуальность? Как я отмечал в своей публикации под названием "Али Керимли и его радикальное окружение в поисках оправдания", реальная социальная база этих лиц крайне ограниченная, во многих случаях она состоит из мигрантов, отправленных фальшивыми документами в Европу и ставших там несчастными, или же в целом виртуальных профилей в фальшивых счетах. Неслучайно, что, как отмечено в их же заявлениях, Али Керимли и его радикальное антинациональное окружение потеряли больше половины своих подписчиков. Потому что в этом году администрация социальной сети "Facebook" закрыла 5,4 миллиарда фальшивых счетов. Интернет-компания в своем отчете отметила: "Мы усилили свои способности по выявлению и блокированию фейковых счетов, открытых с целью манипуляции". То есть, потери подписчиков и лайков Али Керимли и его радикального антинационального окружения являются результатом расследования самой сети "Facebook", а также его эффективной борьбы против дезинформации.

Эти лица свою главную пропаганду строят на социальных медиа. В отличие от традиционных медиа, которые вынуждены по требованию законов и механизма общественного контроля ссылаться на факты, соблюдать журналистскую этику, в социальных медиа "фейк ньюс", которые берут за основу моментальное эмоциональное состояние и не ссылаются ни на личную, ни на общественную память, легко могут стать главным трендом. Тесное сплочение с социальными медиа порой превращают традиционные, в частности, интернет-медиа в сопроводителя ложных трендов. На примере Азербайджана в августе 2014 года, накануне Нардаранских событий 2015 года, в определенном смысле, во время проходящей в Баку последней полуфинальной встречи УЕФА мы столкнулись с подобными манипуляционными медиа-трендами. Вся сила мобилизации, точнее говоря, манипуляционная сила этих людей заключается в этом. А это сила благодаря проводимой в мире борьбе против "фейк ньюс" и манипуляций приговорена быть утерянной. Потому что лицо, не имеющее реальную поддержку, социальную базу, имидж политика, которому в обществе относятся с доверием, которое готов бежать в самые критические моменты или же впадает в истерику, способное не объединять, а разрушать, просто не сможет реализовать серьезные политические требования. "Сейчас последние события показали к каким "подвигам" он способен. То есть, эта истерика, эта паранойя, эта трусость - какой человек, считающий себя лидером, позволит себе демонстрировать это и после этого заявлять всей нации, что против меня применили насилие... Вот этот человек претендовал на пост президента и сегодня пытается руководить Народным фронтом, некогда созданным народным движением" - утверждения господина Президента, как видно, достаточно обстоятельное.

Хотел бы сделать небольшое напоминание о Джамиле Гасанли, который посчитал своим "моральным долгом" ответить Президенту, хоть его имя не упоминалось в выступлении, который в последних публикациях не воздерживался писать клевету про общенационального лидера. Это тот самый Джамиль Гасанли, который взамен получения парламентской трибуны в своих выступлениях и книгах называл Гейдара Алиева общенациональным лидером, которого как сейчас, так и раньше критиковал самыми оскорбительными выражениями. Это тот самый Джамиль Гасанли, который в конце 1990-х - начале 2000-х годов посвящал статьи в защиту Исы Гамбара и Али Керимли, у которых в то время были напряженные отношения с председателем ПНФА А.Эльчибеем, не воздерживался оскорблять журналистов-эльчибейцев, критикующих Али Керимли. А критику эльчибейцев в адрес Али Керимли сравнивал с "нападением черносотенцев на Мирзу Джалила". Я не хотел бы подробно останавливаться на уже озвученных до сегодняшнего дня предположениях о мотивах вызывающих омерзение отношения к Эльчибею и эльчибейцам.

Как я отметил в начале, выступления господина Президента характеризуются как мастер-класс и программа деятельности. Потому что это выступление еще раз напоминает нам о целях, путях достижения этих целей, а также препятствиях, стоящих перед ними, оппонентах власти и внешних врагах страны. Не секрет, что в настоящее время некоторые попутчики, пытающиеся показать себя радетелями власти, рвутся к умышленному нарушению направления полемики, пытаются фокусировать обсуждения на каких-то противоречиях внутри власти. Я приглашаю их обратить внимание на логику выступлений господина Президента, прекратить передавать пас политическим оппонентам.

Не секрет, что те, кто находятся в близких кругах с нашими политическими оппонентами, порой не воздерживаются открыто демонстрировать симпатию к врагам страны. Мы видели это и тогда, когда среди членов семей, представленных в политической оппозиции находились те, которые по ошибке болели за армян каждый раз, когда Азербайджан завоевывал места на международных соревнованиях, и когда стали известны те, кто разделял одни и те же ложи и взгляды с Саакяном и Маиляном, и во времена наблюдения за попытками саботажа, когда успешные дипломатические атаки Президента Азербайджана поставили в тупик руководство Армении. Я не жду от этих лиц признания успехов власти. Но приглашаю их объединиться, как минимум, во имя общенациональных целей, поддерживать общее дело, а если не могут этого делать, хотя бы не быть саботажником. Сфера общенациональных интересов - это не площадка для конкуренции, это площадка поддержки друг друга, площадка передач.

Главные итоги последних двух выступлений Президента Азербайджана таковы: наши успехи - это факт, однако, останавливаться нельзя, мы должны построить еще более могущественный, еще более благосостоятельный Азербайджан. Двигаясь к этой цели, мы не должны забывать ни успешные страницы, ни горькие воспоминания прошедших лет; ни успехи руководителей страны, ни их некомпетентность; ни результаты политической решимости, ни последствия халатности. В предстоящий период мы должны помнить все уроки национальной истории и возможные последствия, должны хорошо знать и тех, кто служит государственности в общеазербайджанских вопросах, и тех, кто стоит рядом с нашими врагами, и тех, кто делает из них героев. Мы - команда власти, отвечающая за развитие Азербайджана, еще более тесно сплотившись вокруг нашей государственности и национальных интересов, не позволим осуществления какой-либо провокационной деятельности, никаких искривлений, которые могут навредить командной игре на этом пути.

Али Гасанов, помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам