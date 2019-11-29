Заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Сиявуш Новрузов раскрыл детали обращения в связи с роспуском парламента и прокомментировал связанные с этим высказывания в оппозиционном лагере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам Новрузова инциатива ПЕА по роспуску парламента полностью соответствует Конституции.

"У оппозиции есть проблемы с памятью и поэтому они не знают, что говорят. Последний пункт документа, принятого по итогам обсуждений, проведенных в штаб-квартире партии "Мусават", был связан именно с внеочередными парламентскими выборами. То есть они думали, что если заявить об этом, то правительство отдалится от этого вопроса и выборы не будут проведены именно из-за их заявления. Хотя их заявление не касается нас никоим образом", - сказал Сиявуш Новрузов.

Он добавил, что внеочередные парламентские выборы не касаются ни Востока, ни Запада и никакой европейской структуры.

"Азербайджан проводит независимую политику и не присоединяется к какому-либо блоку. С этой точки зрения, азербайджанское государство строит свою политику согласно требованиям народа. В мире так повелось, что оппозиция очень серьезно относится к внеочередным выборам.Дело политической партии - готовиться и принять участие в выборах. Если они не готовы и не подготовились к выборам, то чем же были заняты? Мы неоднократно становились очевидцами того, что они не могут найти кандидата во время президентских выборов. К завершению процесса регистрации кандидатов вдруг находится кто-то, к примеру, гражданин России Рустам Ибрагимеков или же Джамиль Гасанли. Поэтому самым важным фактором в выборах является время", - отметил Новрузов.

По его словам, ПЕА ведет статистический анализ 5-летней деятельности своих депутатов.

"Анализируется все - их выступления в парламенте, встречи с избирателями, работа с прессой, деятельность в социальных сетях и другое. Согласно вышеперечисленным критериям в партии составляется и обсуждается ежемесячный отчет. Во время очередных выборов будет учитываться их деятельность за период анализа", - подчеркнул Сиявуш Новрузов.

Депутат также прокомментировал опубликованный в прессе и социальных сетях список депутатов, которые будут представлены в следующем парламенте. Он отметил, что этот список взят с воздуха.

"Перед каждыми выборами публикуются такие списки. Смена состава зависит только от избирателей", - подытожил Новрузов.