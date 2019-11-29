https://news.day.az/politics/1180648.html Освобожден от должности начальник отдела Государственного контроля Администрации Президента Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Освобожден от должности начальник отдела Государственного контроля Администрации Президента Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльдара Гасым оглу Нуриева от должности начальника отдела Государственного контроля Администрации Президента Азербайджана,
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