Мы продолжим усилия во имя справедливости, стабильности и регионального сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в церемонии открытия части проекта TANAP, соединяющейся с Европой, которая состоялась в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне.

"Желаю успеха соединяющемуся с Европой участку Трансанатолийского трубопровода природного газа - TANAP, составляющему основу проекта "Южный газовый коридор". Мне очень приятно принимать вас в нашей стране по случаю этой важной церемонии открытия. Благодарю всех вас за то, что прибыли в Эдирне, чтобы разделить нашу радость.

Сегодня все мы являемся свидетелями поистине исторического момента для наших стран и регионов. Мы вполне справедливо переживаем чувство гордости в связи с успешным завершением продолжавшегося семь с половиной лет длительного и сложного процесса, каждый этап которого стал возможен благодаря терпению, вниманию, совместным усилиям Турции, Азербайджана и Грузии.

Во-первых, TANAP соединяет маршрут Азербайджан-Грузия-Турция с трубопроводом ТАР, и продолжившись оттуда он принесет пользу расположенным вдоль него странам - Болгарии, Греции, Македонии, Албании, Сербии, Боснии и Герцеговине. Естественно, предпринимая все эти шаги, необходимо особо подчеркнуть, что это - региональный проект, проект мира. Нельзя отрицать и усилий в этом деле Грузии, с территории которой осуществляется выход в Анатолию. Это - солидарность, и имя ей - мир", - сказал глава турецкого государства.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что этот проект прежде всего является символом крепкой дружбы между нашими странами.

"TANAP достиг нынешнего этапа благодаря связям Турции и Азербайджана, основанным на взаимном доверии. Решающую роль в успехе проекта сыграли также связи между компаниями, обладающим долей в данных проектах, со странами-производителями, транзитерами и потребителями. Хотел бы напомнить, что первый шаг, связанный с TANAP, был предпринят подписанием в Стамбуле в июне 2012 года межправительственных договоров.

А итоговое инвестиционное соглашение "Шахдениз-2" мы подписали на церемонии, организованной в Баку в декабре 2013 года. Вслед за этим 17 марта 2015 года в Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP с участием президентов Турции, Азербайджана и Грузии. Спустя три года после этого - 12 июня 2018 года - мы провели в Эскишехир церемонию открытия TANAP с участием дружественных и братских стран. С июня 2012 года по настоящее время мы действительно вложили большой труд в реализацию проекта TANAP. В частности, несмотря на опасные ситуации, которые нам пришлось преодолеть в стране и за рубежом, региональную напряженность, нестабильность, которая привела даже к вооруженным столкновениям, мы реализовали TANAP в соответствии с планом.

Благодаря личному вниманию моего уважаемого брата Алиева, а также сотрудничеству с соответствующими структурами Грузии и усилиям наших братьев, принимающих участие в данном проекте, мы довели TANAP до нынешнего уровня. Сегодня все мы видим, что потраченные нами совместные усилия были не напрасными. Сегодня мы завершаем связанный с нашими странами участок этого грандиозного проекта, именуемого "Энергетический Шелковый путь" в соответствии с установленным графиком, нашими целями и обязательствами.

Этим проектом мы еще раз продемонстрировали нашу волю, связанную с передачей в распоряжение наших граждан, а также всех народов региона, всего человечества богатств, которыми мы обладаем. Обеспечив благодаря TANAP энергетические потребности нашей страны, мы также поставили цель внести вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как вам известно, TANAP является важнейшим участком 3500-километрового энергетического коридора, ведущего из Азербайджана в Европу. Сегодня природный газ Азербайджана, пройдя через 20 провинций, 67 районов и 600 сел нашей страны, дошел до ворот Европы, то есть, до этого места. Благодаря TANAP передача 16 миллиардов кубометров природного газа Азербайджана в распоряжение Турции и Европы превратилась из мифа в реальность. Из 16 миллиардов кубометров 6 миллиардов будем использовать мы, а 10 миллиардов - европейские страны", - сказал Президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что действительно, до 18 ноября 2019 года объем газа, транспортируемого по TANAP в Турцию, достиг 3,23 миллиарда кубометров.

"В предстоящие годы мы планируем довести транспортировку по TANAP вначале до 24 миллиардов, а затем - до 31 миллиарда кубометров. После этого ответственность ложится на наших соседей по ту сторону границы. Для начала транспортировки газа в Европу необходимо в короткий срок завершить строительство Трансадриатического газопровода - ТАР. Иншаллах, мы ожидаем завершения ТАР в 2020 году.

Дорогие друзья, человечество в последние два столетия вело войны, борьбу за контроль за энергетическими источниками, в итоге погибли миллионы людей. В частности, географическое пространство, в котором мы расположены, было непосредственным свидетелем жесткого соперничества за энергетические источники. Именно это стоит за многолетней борьбой Ближнего Востока с нестабильностью. Мышление, считающее каплю нефти дороже человеческой жизни, не могло принести планете мир и спокойствие. Несмотря на пережитые горе, гибель людей, бедствия мы, к сожалению, видим, что эта идея продолжается определенными силами. В особенности, в вопросе распределения углеводородных ресурсов на востоке Средиземного моря некоторые вместо справедливого разделения пытаются нагнетать напряженность. Тогда как есть возможность справедливого распределения, они прибегают к языку угроз и политике шантажа. Но ведь ни одна страна не выше международного права. Пора понять, что силой ничего не добиться. Логикой "Я сделал и получилось" никто не сможет добиться желаемого. Угрожая силой, ни одна страна не сможет заставить других отказаться от своих прав. В особенности Турция никогда не согласится с этим.

Наша страна не позволит попирать ни собственные права, ни интересы турок-киприотов. Невозможно реализовать проекты, отстранив от них страну, обладающую большой прибрежной полосой на востоке Средиземного моря. В настоящее время два наших судна вместе с двумя буровыми суднами - "Фатех" и "Явуз" продолжают работу в регионе, проводя сейсмические исследования. Их недовольство не заставит нас отвести оттуда наши суда. В настоящее время они выполняют свою задачу, и будут выполнять. А безопасность наших судов и экипажей обеспечивается нашими Морскими силами на самом высоком уровне. Уверен, что работа, осуществляемая этими судами, очень скоро принесет свои плоды. Знаете, в настоящее время мы достигли договоренности с Ливией. После утверждения данного соглашения в парламенте мы поднимем эту работу на другой уровень. И что они делают сейчас? Стали угрожать Ливии. Соглашение было достигнуто. Другие части данного соглашения будут применяться в том же порядке. Наши буровые работы приведут не к конфликтам и крови, а к миру и благосостоянию.

С этой убежденностью хочу выступить с искренним призывом ко всем сторонам на Средиземном море. Давайте превратим энергию не в средство конфликта, а в основу для сотрудничества. Если можно использовать возможности дипломатии, давайте не прибегать к пути, который обернется новыми жертвами для региона!

Дорогие друзья, мы знаем, что увеличивающееся население и растущая экономика очень серьезно ставят перед нами вопрос энергии, придавая ему глобальный масштаб. Мы также видим изменение энергетической карты мира, появление сегодня здесь новых акторов, новых проектов в данной сфере, новых моделей сотрудничества. Мы убеждены в важности тесного сотрудничества между странами-производителями, транзитерами и потребителями в обеспечении энергетической безопасности", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что благодаря стратегическому положению Турция находится в самом центре стран, добывающих и потребляющих энергию.

"70 процентов имеющихся сегодня на Земном шаре запасов природного газа и 60 процентов нефтяных ресурсов находятся на территориях наших соседей. Кроме того, наша страна является четвертым в Европе и 18-м в мире рынком природного газа. Если в 2002 году природный газ подавался в пять наших провинций, то в настоящее время мы обеспечили поставку природного газа во все 81 нашу провинцию. Согласно данным на конец августа 2019 года, протяженность нашей газораспределительной сети составляет более 144 тысяч километров. Мы обеспечиваем природным газом 81 процент населения страны, то есть 66,5 миллиона человек. А в 2018 году потребности в природном газе достигли 49,3 миллиарда кубометров. Мы планируем довести потенциал хранения природного газа с 4 миллиардов до 11 миллиардов кубометров. Сдали в эксплуатацию два судна для хранения газа и газификации. Иншаллах, к ним добавится еще одно. В этом году мы заложили фундамент последнего из подземных газохранилищ Соленого озера общей вместимостью 5,4 миллиарда кубометров. После сдачи его в эксплуатацию в 2023 году мы будем располагать крупнейшими в мире подземными газохранилищами.

Нам известно, что все эти статистические данные не только обеспечивают нашей стране возможности, но и требуют серьезной ответственности. Мы действовали до сих пор, осознавая свою ответственность. Несмотря на множество двойных стандартов, мы не отступили от диалога, дипломатии, международного права. Вместо соперничества мы избрали сотрудничество, вместо напряженности - обсуждение, вместо конфликта - решение вопросов путем переговоров. Если кто-то делал нам шаг навстречу, то мы делали два. Мы и сегодня и в дальнейшем будем продолжать действовать с теми же добрыми намерениями. Мы не поступимся ни своими правами, ни правами Северного Кипра, и не протянем руку к тому, на что не имеем права. Мы продолжим усилия во имя справедливости, стабильности и регионального сотрудничества.

TANAP, церемонию открытия соединения которого с Европой все мы отмечаем, служит конкретным примером миролюбивых взглядов нашей страны. В то время, когда на повестке дня мира сегодня стоят торговые войны, террор, протесты, нестабильность, мы соединяем Европу с Азией посредством TANAP. Мы посылаем отсюда месседжи сотрудничества и партнерства не только нашему региону, но и всему миру. Мы предпринимаем новый шаг на пути превращения Турции в энергетический и торговый центр трех континентов.

Завершая свое выступление этими мыслями, еще раз от себя лично и от имени моего народа выражаю признательность всем моим братьям, принимавшим участие в проделанной работе, - от архитектора до инженера, - всем руководящим лицам, особенно моему брату Ильхаму Алиеву, нашим друзьям в Грузии за участие в церемонии открытия участка, соединяющего TANAP с Европой.

Естественно, невозможно не упомянуть лидерство моего брата Ильхама Алиева. Выражаю соседней Грузии особую признательность за сотрудничество в реализации данного проекта. Уверен, что в будущем мы реализуем новые проекты по принципу "Выиграем все", приветствую всех вас с уважением и почтением и хочу сказать "Да здравствует азербайджано-турецкая дружба!"", - сказал Президент Турции.