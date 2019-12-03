https://news.day.az/politics/1181671.html Сергей Лавров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО
Сергей Лавров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО
3 декабря находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров почтил в Аллее почетного захоронения память Общенационального лидера, архитектора и созидателя нашего современного независимого государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
Затем министр побывал в Шехидляр хиябаны, почтил память героических сынов Родины, павших в борьбе за свободу и независимость нашей страны, возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь".
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