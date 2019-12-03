3 декабря находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров почтил в Аллее почетного захоронения память Общенационального лидера, архитектора и созидателя нашего современного независимого государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем министр побывал в Шехидляр хиябаны, почтил память героических сынов Родины, павших в борьбе за свободу и независимость нашей страны, возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь".