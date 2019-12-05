Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 140-летия Мухаммеда Хади.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Национальной академии наук Азербайджана поручено, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, подготовить и осуществить план мероприятий, связанных со 140-летием поэта-мыслителя Мухаммеда Хади.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.