https://news.day.az/politics/1182618.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 140-летия Мухаммеда Хади
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 140-летия Мухаммеда Хади
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 140-летия Мухаммеда Хади.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Национальной академии наук Азербайджана поручено, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, подготовить и осуществить план мероприятий, связанных со 140-летием поэта-мыслителя Мухаммеда Хади.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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