Франция привержена своей роли в Минской группе ОБСЕ, сказал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, выступая в ходе круглого стола на тему о борьбе с насилием на гендерной основе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметил посол, стороны ведут переговоры для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и Азербайджан заинтересован в продолжении этих переговоров.

"Мы понимаем, что в этом конфликте люди терпели невзгоды. Франция привержена своей роли в Минской группе ОБСЕ", - добавил Гросс.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.