В 2020 году в Центре туризма "Шахдаг" пройдет I межрегиональный молодежный форум Азербайджан-Россия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 9 декабря заявил журналистам вице-премьер Шахин Мустафаев.

Он отметил, что Азербайджан и Россия достигли договоренности в вопросах укрепления связей между молодежью и проведении регулярных межрегиональных молодежных форумов. Форумы планируется проводить поочередно в Азербайджане и России. Первый форум состоится в следующем году в Азербайджане, в Центре туризма "Шахдаг".