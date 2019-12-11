Совершенно вопиющий факт происходит в данный момент в российском Армавире - армянская община восстанавливает ранее закрашенную и затем демонтированную по требованию местных властей табличку "памяти" Гарегина Нжде, пособника фашистов. Как и фашисты в ХХ веке, армяне разносят свою фашистскую идеологию по России, стремятся захватить умы людей. Начали они, как в свое время белые генералы, с юга РФ - и видимо, закончат так же: в тюрьме или в поле.

Представители армянской общины в Армавире решили пойти по своему грязному пути и заявили, что мемориальная доска Нжде была "временно демонтирована" из-за "акта вандализма", совершенного на территории армянской апостольской церкви, и сейчас табличка находится на восстановлении.

Что сказать...пожалуй, большего оскорбления памяти павших в борьбе с фашистами и придумать невозможно. Хотя, будет неудивительно, если армяне вновь пробьют дно и пойдут восхвалять убийцу в День Победы.

Напомним, 9 мая в этом году среди портретов участников ВОВ, выставленных в ходе шествия в Ереване, был портрет и приспешника нацистов Гарегина Нжде. Да еще украшенный Георгиевской ленточкой и орденом участника Великой отечественной! Место ли подобному лицу среди солдат Великой отечественной, погибавших в боях с такими негодяями, как он? Фотография, которой поделились в соцсетях, вызвала массу оправданных недовольств, но армянству было и всегда будет плевать, ибо героизация фашизма, террора и убийств - это нормально для них явление.