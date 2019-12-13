Экс-глава меджлиса партии "Реал" Азер Гасымлы сообщил, что выдвигает свою кандидатуру из 17-го избирательного округа Ясамальского района. Далее председатель партии Ильгар Мамедов сообщил, что и адвокат Джавад Джавадов будет выдвинут кандидатом партии из того же округа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Гасымлы, комментируя ситуацию, сказал, что двумя днями раньше встретился с Эркином Гадирли.

"Он спросил у меня из какого округа я буду выдвигать свою кандидатуру. Я и сказал, что из 17-го избирательного округа Ясамальского района. Эркин на месте отправил сообщение и оповестил об этом "реалистов". В тот же день, взяв документы, я выдвинул свою кандидатуру. Потом мы переговорили с Бахтияром Гаджиевым, и он сказал мне, что рассматривает выдвижение своей кандидатуры из того же округа. Но я думал он не будет участвовать в выборах. Если бы Джавад и Бахтияр выдвинули свои кандидатуры до меня, то я бы не выбрал этот округ. Я очень уважаю их обоих и моим конкурентом является представитель власти. А неуместные реплики и выходки я отношу к "издержкам" общего процесса, - сказал Гасымлы.

Исполнительный секретарь партии "Реал" прокомментировал случившееся по-своему.

"Мы вынесли решение о выдвижении кандидатуры Джавада Джавадова от партии "Реал" шестого декабря. Мы пришли к такому решению в ходе обсуждений с Васифом Исамиловым, Фархадом Мехтиевым и Джавадом Джавадовым. Исмаилов и Мехтиев могут подтвердить это.

Также было вынесено решение о поэтапном оглашении списка. Договорились, что сначала будут представлены Васиф Исамилов и Эльчин Ахвердиев, а затем, раз за разом все новые кандидатуры.

В ходе собрания Ильгар Мамедов особо отметил, что никто из нас не будет выдвигать свою кандидатуру из 23-го округа, чтобы не мешать Азеру Гасымлы. На той встрече участвовал и Эркин Гадирли, но Эркин ушел чуть раньше, у него была встреча. Когда Джавад Джавадов сказал "17-й округ" Ильгар Мамедов, несмотря на то, что сам хотел выдвинуть свою кандидатуру из этого округа (он живет на этой территории), уступил место Джавадову и поддержал его.

Как и было согласовано ранее, 11 декабря состоялась первое публичное представление партии. А 12 декабря был представлен Джавад Джавадов. То есть было реализовано решение, вынесенное неделей раньше.

Напомню, что Азер Гасымлы самоустранился от процесса вынесения решений "Реалом". То есть его никто не исключал из партии, если бы он был там, то были бы вынесены согласованные решения и не было бы такой неувязки. В частности, как я и сказал, у нас не было намерений мешать ему, даже наоборот - сами думали помочь ему, учитывая бывшие отношения. Есть члены партии, которые помогли бы ему в процессе сбора подписей в 23-м округе, мы даже обговаривали это с ними, и когда Ильгар Мамедов оглашал список, 23-го округа в нем не было", - сказал Натиг Джафарли.

Отметим, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.