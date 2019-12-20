Интервью Day.Az с российским экспертом, директором филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидатом философских наук Павлом Клачковым.

Уходящий 2019-й год стал годом успешного продвижения российско-азербайджанских отношений. По очень многим параметрам продвинулся вперед политический диалог. Он идет между главами государств, парламентами, основными ведомствами наших стран.

В прошлом году в ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву были подписаны важные документы, в том числе "План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года". Документ представляет собой пять дорожных карт: устранение барьеров в торговле, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств, обмен опытом в области цифровизиции бюджетно-налоговой сферы, увеличение взаимного посещения стран и гуманитарных контактов, реализация которых позволит качественно улучшить и активизировать взаимодействие между Россией и Азербайджаном на всех уровнях.

Думаю, что роль Азербайджана во внешней политике России велика и во многом определяется уникальным геополитическим положением вашей страны. Всегда, когда речь идет об отношениях России и Турции, России и Ирана, об отношениях стран Каспийского региона, российская сторона всегда учитывает позицию Азербайджана, во многом действует сообща с Баку, согласовывает свои шаги и добивается успеха в сотрудничестве с азербайджанской стороной.

Как известно, Азербайджан - основной торговый партнер России на Южном Кавказе. Товарооборот между нашими странами довольно внушительный. Согласно имеющейся информации, он значительно вырос в этом году и по итогам года ожидается на уровне трех миллиардов долларов. Это очень большая цифра.

Укрепляется инвестиционное сотрудничество. Прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около 1,5 миллиарда долларов. На азербайджанском рынке работают около 700 наших совместных предприятий. Интенсивное взаимодействие ведется в транспортной сфере, в частности, в рамках формирования коридора "Север-Юг".

Все это опирается на прекрасные, даже не побоюсь этого слова, - дружеские отношения лидеров наших стран, президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Они сами не раз подчеркивали самый высокий уровень доверия, который существует между ними. А работа, проведенная в ходе визита в Москву Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, стала прекрасной иллюстрацией к сотрудничеству между руководствами наших государств.

Конечно, наши связи определяются не только экономикой. Азербайджан поддерживает Россию на международной арене, в частности в ПАСЕ. Между Москвой и Баку существует прочное военно-техническое сотрудничество, которое хотелось бы выделить особой строкой. Летом Азербайджан принимал участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2019", уже идут разговоры об очередном оружейном контракте.

Есть и региональный аспект сотрудничества, расширяются межрегиональные связи с субъектами Российской Федерации. Развивается также сотрудничество на уровне вузов. В Азербайджане уже работают филиалы ряда московских вузов, и я как руководитель филиала Финансового университета при Правительстве РФ, хотел бы, чтобы развивались связи и с нашим вузом. В этом направлении уже есть определенные подвижки.

Говоря о двусторонних связях, нельзя не упомянуть и о туризме. Многие россияне ездят знакомиться и восхищаться красотами и достопримечательностями Азербайджана.

Можно сказать, сотрудничество идет повсеместно - на земле, на воде, в воздухе. А теперь и под землей - летом АО "Метровагонмаш", входящее в корпорацию "Трансмашхолдинг", начало поставки в Баку вагонов метро. И сегодня российские поезда успешно эксплуатируются в бакинском метро. Подписан контракт о дальнейшем сотрудничестве.

Повсюду в наших двусторонних отношениях можно увидеть серьезное движение вперед. Поэтому трудно выделить что-то, что хотелось бы назвать наиболее значимым. Трудно сказать, что было наиболее важным, что наименее.

Например, можно сказать, что наиболее важны экономические связи. Между тем, без гуманитарной составляющей, без культурной составляющей, без особого внимания к русскому языку в Азербайджане, без реализации проектов в сфере образования, одной только экономики было бы недостаточно. Поэтому если речь идет о перспективах сотрудничества, об успехах, мы должны говорить, что отношения должны носить комплексный характер и затрагивать все сферы жизни наших народов и государств.

И все это, конечно же, должно иметь основу на союзническом базисе, на учете геополитических интересов наших стран. А такой базис уже имеется.

Лейла Таривердиева