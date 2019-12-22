Текущий год был достаточно ровным в контексте развития казахстанско-азербайджанских отношений, сказал Day.Az казахский аналитик, директор Центра китайских исследований "China Center" Адиль Каукенов.

Отвечая на вопрос, каким был год для взаимодействия Азербайджана и Казахстана, наш собеседник отметил, что отношения с Баку у казахстанской стороны идут на весьма позитивном фоне. Это связано с достаточно очевидными факторами: обе страны являются активными сторонниками взаимной интеграции тюркских стран, обладают длительной общей историей взаимоотношений, родственностью культур, кухни и многого другого, что создает благоприятную атмосферу взаимной дружбы и уважения.

"Немаловажным фактором является соседство посредством уникального водоема - Каспийского моря. Важно, что по вопросу Каспия у Казахстана и Азербайджана нет противоречий, есть взаимопонимание и желание усилить сотрудничество через морское сообщение", - отметил Каукенов.

Вместе с тем, считает казахский аналитик, есть определенная неразвитость инфраструктуры, сдерживающая развитие экономических отношений, которые все еще не соответствуют высокому уровню политического взаимопонимания.

"Другое дело, что в обеих столицах понимают неиспользуемый потенциал и пытаются найти новые точки развития. В частности, в этом году было начато строительство оптоволоконной линии связи по дну Каспийского моря. Это довольно прорывной проект в сфере высоких технологий и освоения Каспийского моря. Другим важным новшеством этого года, позитивно влияющим на развитие отношений, стало увеличение сроков пребывания граждан обеих стран без регистрации до 30 дней. Ранее этот срок составлял всего 5 дней, что ограничивало туризм, деловые поездки и многое другое, так как это вынуждало терять драгоценное время на решение вопросов с миграционными службами. Данная мера может повысить интенсификацию взаимоотношений по каналам "народной дипломатии", а также увеличить взаимный приток туристов", - сказал наш собеседник.

Адиль Каукенов считает, что поиск новых точек для совместного роста, которые позволили бы вывести экономические и культурные связи на качественно новый уровень, остается важной задачей на последующие годы.

Лейла Таривердиева