Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью французскому радио Radio Courtoisie.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в прямом эфире Хикмет Гаджиев рассказал о всесторонних реформах под руководством Президента Ильхама Алиева, работах в направлении развития экономики, дальнейшего совершенствования судебно-правовой системы и государственного управления.

Он также рассказал об исторических корнях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, процессе переговоров между двумя странами, деструктивной позиции Армении, о том, что эта страна подрывает переговорный процесс противоречивыми заявлениями. Хикмет Гаджиев подчеркнул справедливую позицию Азербайджана, отметив, что государство желает урегулировать конфликт мирным путем. Помощник Президента сказал, что вещи необходимо называть своими именами: факт оккупации налицо, свыше миллиона азербайджанцев изгнаны из своих домов и живут в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Эти люди имеют право жить на своей земле и пользоваться своим имуществом, заявил Хикмет Гаджиев, добавив, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и мировая общественность должны усилить свое политико-дипломатическое воздействие и требовать у Армении вывести войска из оккупированных территорий. В XXI веке исторические границы государств не могут быть изменены силовым методом, подчеркнул Гаджиев.

Хикмет Гаджиев также затронул внешнюю политику Азербайджана. Рассказав о двусторонних отношениях страны с Францией, он особо подчеркнул ключевую роль и неоценимый вклад в развитие этих отношений Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Помощник Президента довел до сведения собеседника, что есть большой потенциал для углубления сотрудничества, а также рассказал о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, проинформировал о трубопроводах TANAP и TAP.

В ходе прямого эфира представитель Администрации Президента также ответил на вопросы слушателей.