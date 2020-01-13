https://news.day.az/politics/1193573.html При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года
13 января при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам 2019 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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