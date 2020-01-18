Убежден, что обновление Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, ускорение экономических реформ придадут новый импульс развитию страны.

Об этом сказал бывший член Великого национального собрания Турции Суат Онал, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на сайт www.secki-2020.az

Он отметил, что в Азербайджане есть все условия для прозрачного и честного проведения выборов: "Как наблюдатель, я участвовал в процессе наблюдения выборов почти в 15 европейских странах, знаком с избирательным опытом различных стран. В президентских выборах, проведенных в Азербайджане в апреле 2018 года, я входил в состав наблюдательной миссии ПАСЕ. Опираясь на свой опыт могу сказать, что созданы все условия для того, чтобы народ демократично и прозрачно проголосовал за своих кандидатов. Как и на предыдущих выборах, я уверен в прозрачном и справедливом проведении парламентских выборов 9 февраля".