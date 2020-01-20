Трагедия 20 Января - незаживающая рана в сердце, боль в душе азербайджанского народа. С этой болью мы живем уже тридцать лет. И эту боль и горькую память о нашей трагедии мы передаем, обязаны передавать идущим за нами поколениям граждан нашей Отчизны.

Важно, чтобы молодежь нашей страны помнила и знала досконально все факты агрессии, осуществленной 20 января 1990 года по приказу Горбачева, ненавидящего наш народ, с подачи своих приспешников и близкого окружения армянских людоедов.

Мы говорим об этой трагедии тридцать лет и будем говорить и помнить до конца своей жизни. И это правильно, потому что мы говорим и помним о неугасающей боли азербайджанского народа, лучшие сыны и дочери которого безвинно сложили свои головы под натиском вооруженных до зубов оккупантов, отдали свои жизни во имя своей родины, Азербайджана.

Мир должен был узнать о трагедии нашего народа, и мир узнал. Огромная работа в этом направлении была проделана азербайджанской дипломатией под руководством нашего Общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой, азербайджанской интеллигенцией, творческой интеллигенцией нашей родины, писателями и поэтами, режиссерами, художниками, композиторами. И снова и снова мы вспоминаем ночь 20 Января, когда погибли, зверски были убиты ни в чем не повинные граждане нашей Отчизны, люди разных национальностей, сердца которых бились и горели любовью к своей Родине, лучшие сыны и дочери Азербайджана.

Чрезвычайное положение в Баку было введено постановлением президиума Верховного совета СССР 19 января 1990 года, но официально и публично объявлено лишь спустя 7 часов после ввода войск карателей. Карателей за что?! И не было, да и не могло быть официального согласия Верховного совета Азербайджанской ССР. Мы помним резкий протест против ввода войск в Баку Общенационального лидера Гейдара Алиева. Но палачу Горбачеву, науськиваемому армянскими прихлебателями власть предержащих, ослепленному и оглушенному своим беспределом, было невдомек. Именно тогда, в ту черную январскую ночь были впервые названы шехидами-патриотами граждане нашей страны, павшие за национальную честь и справедливость в борьбе с вооруженными до зубов оккупантами. Именно 20 января началась настоящая и позорная для оккупантов война против безоружных граждан Баку, вышедших на улицы, чтобы остановить наглое и вопиюще несправедливое вторжение войск в наш родной город.

40 тысяч карателей, оснащенных современным оружием, советских бандитов, среди которых были откровенные маньяки-убийцы (что было подтверждено их действиями) вторглись в ту ночь в Баку. Захват города осуществлялся под личным командованием министра обороны СССР Язова войсками МВД, КГБ СССР, регулярными частями советской армии и военно-морского флота с применением тяжелой военной техники, вертолетов и военных кораблей. И все это было направлено против мирных граждан! Обстреливали вышедших на улицы безоружных граждан, обстреливали людей в своих домах, давили танками людей, зверски добивали раненых лопатами, уничтожали бригады "скорой помощи", мчавшиеся на помощь пострадавшим...

В 7 утра 20 января было официально объявлено о введение войск и установление комендантского часа. К этому моменту уже были убиты 82 человека и тяжело ранен 21 человек, которые вскоре скончались в больницах. Зверски убитые! Такое не забывается.

Дети, старики, женщины были убиты по подлой прихоти тогдашнего руководства СССР, лично палача Горбачева. Разумеется, немалую роль сыграло и ближайшее армянское окружение руководства страны, под чью дудочку и плясал Горбачев со своим первым и верным советником, женой Р. Горбачевой.

Трагедия 20 Января для Азербайджана не прошла бесследно. Горькие уроки народ запоминает навсегда. И мы никогда не забудем горький урок истории - 20 января 1990 года, день, который мы сегодня вспоминаем, и никогда он не сотрется из нашей памяти.

Мы, наше поколение, прошедшее через Черный январь, будем письменно и устно передавать память о трагедии азербайджанского народа молодому поколению, чтобы молодежь наша помнила эти уроки, как мы помним всех поименно на Аллее шехидов, отдавших свои жизни за независимость и суверенитет нашей Отчизны, родного Азербайджана.

Натиг Расулзаде, народный писатель Азербайджана