Сфер сотрудничества между Россией и Азербайджаном немало, и их число постоянно расширяется.

Об этом сказал Trend российский политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, передает Day.Az.

В первую очередь, политолог выделил инфраструктурные проекты - такие, как транспортный коридор "Север-Юг", в организации которого наши страны играют ключевые транзитные роли: "Надо отметить, что Баку практически закончил строительство своей части инфраструктуры, так что это может служить примером и для Москвы, и для Тегерана. Важным является глубокое межрегиональное сотрудничество в различных областях экономики, которое постоянно укрепляется при помощи специализированных межрегиональных форумов, проводимых на регулярной основе. Благодаря ему создаются совместные предприятия, развивается взаимная торговля и инвестирование. Особо стоит отметить гуманитарное сотрудничество - это, в первую очередь, поддержка русских школ и вузов в Азербайджане, немаловажным является тот фактор, что Азербайджан - одна из немногих республик бывшего СССР, которая не занимается переписыванием истории, не насаждает национализм, что открывает широчайшие возможности для восстановления утраченных в 90-е годы исторических связей между нашими народами и формирование новых".

Эксперт также упомянул и геополитическое взаимодействие по линии форматов "Азербайджан-Россия-Иран", "Азербайджан-Россия-Турция", значение которых, по его словам, возрастает на фоне последних событий вокруг Ирана, на фоне уже осуществленного взаимодействия Москвы и Анкары по Сирии и потенциального - по Ливии. Д. Родионов считает, что Азербайджан тут может сыграть роль связующего звена между государствами региона, как на экономическом и инфраструктурном уровне, так и на политическом.

Если брать Южный Кавказ, то, по мнению российского политолога, Азербайджан гораздо более экономический и политический серьезный игрок, чем Армения или Грузия, что обусловлено как более серьезными промышленными мощностями, так и намного большим населением:

"Что еще крайне важно, Азербайджан - единственная, из трех закавказских стран, которая основывается в отношениях с соседями исключительно на прагматизме, не торгуя своим суверенитетом, не пытаясь искать чьего-то покровительства - ни военного, ни политического. С Баку Москве гораздо проще договариваться, чем с Ереваном, который часто пренебрегает своими союзническими обязательствами для достижения собственной выгоды, порой требуя для себя непропорционально серьезных преференций".

В заключении он отметил, что подобный прагматизм в отношениях с Азербайджаном, без взаимных претензий и отягощающих сотрудничество обязательств, делает наше партнерство стратегическим - имеющим самые серьезные перспективы к расширению в будущем.