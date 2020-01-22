https://news.day.az/politics/1196259.html В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги - ФОТО
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги - ФОТО
22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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