В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана аккредитацию прошли более 210 международных наблюдателей.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, сообщает Day.Az.

Он отметил, что заявки от международных наблюдателей продолжают поступать, выразив надежду, что их число еще больше возрастет.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.