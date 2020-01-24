Бинарная оппозиция страны снова кипит гневом и бурлит негодованием. По словам вожаков стаи, оказывается, в Азербайджане орудуют чуть ли не эскадроны смерти, похищающие невинных граждан средь бела дня и подвергающие их неимоверным пыткам.

Сперва мусаватист Тофик Ягублу разразился, как всегда, гневной и заточенной на ненависти к властям филиппикой в своем фейсбучном профиле. По его словам, жителя Сальянского района Ализамина Салаева "незаконно арестовали и подвергли пыткам".

Кто? Так известно же, "ненавистная полиция жестокого режима".

Через несколько часов решил внести свои пять копеек руководитель "Нацсовета", туманный профессор, а также политик без ветрил Джамиль Гасанлы. Тоже гневно, тоже с ненавистью, и тоже в Фейсбуке. Но в отличие от Ягублу, максимально сгустил краски: в исполнении старого и утомленного профессора негодование приняло форму чуть ли не крика "Виновата власть!".

Самым последним в хоре "обличения" стал, конечно же, председатель ПНФА Али Керимли: трио Ягублу-Гасанлы-Керимли всегда выступает поочередно, и последнее слово в "гроздьях гнева" звучит исключительно устами, в этом случае, пальцами маргинальствующего "лидера" радикальной оппозиции.

Керимли выдал очередную вампуку, где он живописал трагедию маленького человека. Но, увы, фантазия Керимли скудна и уровень владения слогом ниже плинтуса, может потому и его обвинения, изобилующие эвфемизмами, получились совершенно бездарными.

И, как всегда, по его словам вышло, что мы все живем чуть ли не в полицейском государстве, где никто не может надеяться на обеспечение своих прав и безопасности.

Али Керимли не только пытается убедить своих сторонников в абсолютной истинности этого маразма - он апелирует к обществу и призывает массы к активным действиям.

Почему, исходя из чего?

Судя по крикам радикальных элементов, А.Салаев без вины виноватый, тем паче, подвергнутый унижениям и пыткам гражданин, находящийся при смерти в результате побоев.

Реалии совершенно иные.

А.Салаев был задержан за злостное нарушение общественного порядка и по решению суда, приговорен к 30 суткам ареста.

Никто его не похищал, не избивал и, тем более, не подвергал пыткам. Но факты и законы логики трио Ягублу-Гасанлы-Керимли нипочем.

Председатель ПНФА и блогер А.Керимли что-то хочет объяснить, но не может раскрыть всю логику до конца. Отсюда многочисленные ошибки в его понимании окружающей действительности.

Например, одной из таких распространенных ошибок местной радикальной гопоты является ложное понимание самой сути оппозиции. Точнее, дилеммы "петь" - "не петь".

На французском языке есть выражение "chantera pas" - то есть "петь не будет". В конце ХIХ века в царской России, в Петербурге богатые семьи отправляли детей заниматься пением к итальянским учителям. Русская аристократия говорила по-французски, а итальянцы, выучив два слова, отбирая детей, говорили: "chantera" или "chantera pas", то есть "будет петь" или "петь не будет". И затем это слово вошло в обиход и приобрело другой смысл.

Шантрапа отказывается петь в коллективе, он не хочет принадлежать к хору и сопротивляется стадным понятиям о жизни. Пытающиеся казаться героями и бессребрениками, настоящими носителями праведности гармонии, бесполезно растворяют свою жизнь в сансаре орущей кодлы.

Как мы неоднократно писали, характеристики сознания дуэта Керимли-Гасанлы не принимают систему социально-политических ценностей общества и направление реализуемого в соответствии с ними политического курса. Вследствие чего приоритет в деятельности этих оппозиционных субъектов данного типа отдается, прежде всего, неконвенциональным формам поведения, включая участие в несанкционированных акциях агрессивного действия - митингах, демонстрациях с возможным применение насильственных методов.

Рухнувшая политическая система радикальной оппозиции, имитирующая лагерь и последний бастион демократии, некий суверенный хутор неповиновения, потерпел полный крах. Методы и тактика руководства ПНФА, "Нацсовета" и "Мусавата" выглядят настолько токсичными, что не только рядовые члены этих структур, но и функционеры среднего пошиба были вынуждены не просто идти на парламентские выборы в качестве самовыдвиженцев, но для повышения своих шансов называть себя "беспартийными".

Голосов радикалам это, конечно, не прибавит, но у них и без того аховая ситуация, они вынуждены хвататься за любую соломинку.

И если в социальных сетях опять раздаются вопли Керимли и Гасанли, то не прав ли среднестатистический обыватель, видящий смердящий полутруп радикальной оппозиции и спрашивающий: "Зачем вы нам?"

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az