Cоциальное неравенство, к сожалению, существует на протяжении всей истории человечества, и нет ни одной страны, которая смогла бы это неравенство уничтожить внутри себя. Как и во всех странах, в Азербайджане тоже есть и богатые, и бедные.

И хорошо, что они есть, ибо принудительное уравнивание финансового положения граждан привело бы к смерти экономики, когда все производства, финансовые операции и выплаты реализовывались бы согласно единожды утвержденному плану.

Мы живем в нормальном государстве, в стране с быстро развивающейся экономикой и, самое главное, во времена широкомасштабных реформ, направленных на усиление позиций Азербайджана по всем направлениям.

Реформы идут во всех секторах экономики и сегментах социальной, а также политической жизни.

Кроме одной, где наблюдается апатия и безнадежность, где не прекращаются крики и вопли, где не действуют законы логики и политической жизни.

Там прозябает радикальная оппозиция. Там председатель ПНФА Али Керимли, превратившись в мизерабля, уповает на вялую подписоту своей фейсбучной страницы, и предводитель-санклют Джамиль Гасанлы, он же руководитель "Нацсовета", кликушествует по любому поводу.

Реальность для порхающего ума Д.Гасанлы есть не суть важная амбивалентность бренного бытия - зиц-председатель "Нацсовета", местного аналога "Рогов и копыт", предлагает банальный до плинтусного примитивизма способ развития общества - "все взять и поделить".

Увы, Д. Гасанлы решил вжиться в образ незабвенного Полиграфа Полиграфовича Шарикова и, в который раз размахивая обрывками мыслей, показать, на что же он еще способен.

Намедни он разразился гневным постом на своей фейсбучной странице, где предложения были нанизаны на лейтмотив "Доколе?", и автор вопрошал сперва самого себя, а потом, собрав мысли в кучу, обратился к своим единомышленникам и читателям с вопросом "Кому в Азербайджане жить хорошо?" .

По словам Д.Гасанлы, средства от продажи энергоносителей, вырученных за последние десятилетия, оказывается, неправильно собраны, израсходованы и направлены. Гневный профессор уверен, что все деньги от продажи азербайджанской нефти за 16 лет, утаены от граждан. То есть, проще говоря, народ сидит у разбитого корыта, а нефтяные миллиарды пропали в неизвестном направлении.

И этот сущий маразм он выдает за "критику действующей власти", ибо, по его мнению, всегда и везде виновата власть.

Ставленник председателя ПНФА Али Керимли в "Мусават" Тофик Ягублу, вторя своему духовному наставнику, не преминул обвинять власти страны чуть ли не в "развале Азербайджана".

Так вот, по мнению поводыря "Нацсовета" Д.Гасанлы и слишком затянувшего свою незавидную роль "своего среди чужих, чужого среди своих" Т.Ягублу, в Конституцию страны надо внести одну небольшую поправочку.

А именно: закрепить за государственной исполнительной, законодательной и судебной властями постоянный статус официально виновных во всём, что у граждан не так.

Например, если сейчас набрать кредитов и не платить, то гражданин как бы виноват и у него могут отнять имущество в счёт долга. Это наносит ему травму.

Вы только представьте: судебные исполнители будут приходить к должнику, и зачитывать ему акт покаяния. В акте государство, беря на себя полную ответственность за тяжёлую жизненную ситуацию, в которую попал гражданин, вынужденный приобрести iPhone последней модели и машинку с капучинатором, не имея на то средств - будет именовать себя грабительским и просить гражданина простить его за то, что сейчас оно ограбит его снова. Исполнители будут одеты в форменные рубища и посыпаны должностным пеплом.

В судах, расфасовывающих на зону всяких злостных нарушителей закона и преступников, будут введены официальные подразделения дипломированных плакальщиц, которые будут сопровождать резолютивную часть приговоров исполнением гимнов "Загубили парню жизнь", "Что же за страна у нас такая" и "Лучше б раздали пенсионерам".

Понятно, что Шариков и нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, экономист, а теперь и Д.Гасанлы вместе с Т.Ягублу, считали и считают принцип "взять и поделить" вершиной социальной справедливости. Вообще западные экономисты настолько полевели, что кажется, они уже левее прежних коммунистов. В западной прессе клеймят капитализм, требуют перераспределения благ от богатых бедным, мол, только государство и может эффективно тратить деньги зажиточных индивидуумов, а те только откладывают и не вкладывают.

В Азербайджане наблюдается финансиализация экономики. То есть, все больше денег перетекает в финансовый сектор. Местные банки, финансовые институты кредитуют реальный сектор, вкладывают в него средства, реальный сектор же производит очень нужные или не очень нужные, но блага. Сегодняшняя ситуация: чистый поток денег из реального сектора в финансовый больше, чем из финансового в реальный.

Что касается перераспределения нефтегазовых денег, то если бы все страны единым миром ввели соответствующую унифицированную систему налогообложения и реальному сектору экономики некуда было бы деваться, тогда, может быть, это сработало бы. Но, увы, Запад, несмотря на все свои заверения, пытается банально прибрать к рукам рычаги влияния на экономику Азербайджана.

Как известно, Азербайджан не является членом Всемирной торговой организации. Несмотря на то, что мы уже завершили обсуждения с несколькими странами в двустороннем формате, время еще не настало. Причина этого заключается в том, что основную часть нашего экспорта все еще составляет нефтегазовая продукция, и для экспорта этой продукции нет необходимости быть членом Всемирной торговой организации. С другой стороны, нашей главной задачей является развитие ненефтяного сектора, рост местного производства, и, в таком случае, мы должны защищать и свой внутренний рынок. Если мы сейчас вступим во Всемирную торговую организацию, то наши производители, в том числе в промышленном, сельскохозяйственном секторах, могут столкнуться с большими проблемами. Возможно, в Азербайджан поступит большой объем некачественной импортной продукции с целью захвата нашего рынка, и таким образом будет нанесен большой ущерб местному производству.

Нобелевский лауреат Ангус Дитон говорил, что богатство, вернее даже не то что богатство, а неравенство и есть источник роста, это и есть источник развития. Поэтому если вы пытаетесь устранить неравенство, то вы просто устраняете источник роста и развития.

Кроме того, вся риторика Д.Гасанлы и Т.Ягублу, рассчитанная на люмпенов, не учитывает объективные нюансы. Понимает ли Д.Гасанлы, что когда ассистент в университете получает 2-3 тысячи долларов, а профессор получает 10, - это нормально, это стимул прогресса. Когда топ-менеджер огромной транснациональной корпорации получает в 10, максимум в 20 раз больше, чем рядовой рабочий, - это отлично. Но когда он получает в тысячу раз больше, а корпорация находится, мягко говоря, не в самом лучшем положении, ну извините, это уже воровство, это эксплуатация и извлечение прибавочной стоимости, классика марксизма.

Так вот, когда не очень сведущий в истории и экономике Д.Гасанлы вместе с совершенно "плывущим" в экономических понятиях Т.Ягублу кричат о "взять и поделить" - это даже не шариковщина, а самая настоящая махровая безграмотность и демагогия.

У социолога и философа Симоны Вейль есть понятие социального лифта, которое Запад вывел на довольно высокий уровень развития. Лифт должен ходить в две стороны. То есть если мы с вами поднимаем талантливого человека наверх, то, если он глуп, он должен спускаться вниз. Поэтому,если лифт работает, то он тогда талантливых, активных, умных, умеющих зарабатывать поднимает наверх, но там наверху должно образоваться место за счет того, что те, кто не умеют это делать, спускаются вниз.

В лагере радикальной оппозиции такой лифт давно сломался и пылится в шахте безысходности.

Никто не поднимается, никого не спускают, все остались при своих погребенных иллюзиях...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az