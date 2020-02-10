https://news.day.az/politics/1201701.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы - ФОТО
10 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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