Никаких нарушений демократических норм, упомянутых на совместной пресс-конференции делегаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, на парламентских выборах в Азербайджане не было.

Об этом сказал Trend аналитик и журналист газеты London Post Шахид Куреши, который наблюдал за ходом парламентских выборов в Азербайджане, передает Day.Az.

"Мне довелось быть наблюдателем во многих странах, и точно могу сказать, что на парламентских выборах в Азербайджане были лишь незначительные, технические недочеты, которые никак не могли сказаться на результатах. Не было никаких нарушений демократических норм. У нас, у наблюдателей, была полная статистика голосующих и ситуация на избирательных участках была под контролем", - сказал Куреши.

По его словам, на избирательных участках, где присутствовали группы наблюдателей, такого просто не могло произойти.

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.