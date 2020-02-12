В минувшее воскресенье в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы.

В одномандатном парламенте 125 депутатов, а зарегистрированных для участия в выборах было беспрецедентно много - 1314 кандидатов от политических партий, а также самовыдвиженцы и "фавориты" инициативных групп.

Как передает Day.Az, об этом пишет российское издание Росбалт.

"Наблюдателей было много: около 78 тысяч местных и 883 международных, включая БДИПЧ ОБСЕ. Также весь процесс на избирательных участках отслеживали веб-камеры - зайдя на сайт ЦИК, за ним можно было наблюдать из любой точки мира.

По предварительным данным, депутаты от правящей партии "Новый Азербайджан" получат около 70 мандатов в парламенте, и вряд ли это число уменьшится при подведении окончательных итогов. Тем не менее ОБСЕ традиционно сработало "по Станиславскому": "Не верю!"

"А наблюдатели от СНГ и ШОС традиционно похвалили Азербайджан, признав выборы конкурентными, открытыми, прозрачными и легитимными.В общем, Европа "гневается", а Президент Ильхам Алиев снова победил, что закономерно. Во-первых, он хорошо подготовился к перезагрузке парламента, предварительно произведя масштабную чистку едва ли не во всех ветвях власти, что импонировало значительной части населения: старые лица и надоели, и доверия к ним не было. Во-вторых, в стране форсировано реформируются самые разные сферы - от экономики до социальной политики, хотя и без того Азербайджан занимает на Южном Кавказе, да и не только в его ареале, лидирующие позиции.

В-третьих, оппозиция не консолидирована и вразумительную программу развития страны не представила. Ставку она делает на поддержку Запада, что азербайджанские власти пресекают на корню: "цветным" революциям здесь не сочувствуют и не ведутся на критику Москвы радикалами", - отмечает российское издание.

Росбалт пишет, что интерес к выборам был выше, чем раньше. К тому же он был подстегнут фактором того, что парламентские выборы впервые прошли в Азербайджане досрочно, да еще и не по настоянию оппозиции, а власти.

"Оппозиция в парламент, тем не менее, попадет - преимущественно умеренная, что, конечно, не устроит Запад, но пойдет на пользу самой стране. Ну и несколько "выпустит пар" из внутриполитического "котла". Президент Ильхам Алиев открытым текстом заявил критиканам, в частности, Совету Европы, чтобы тот, в первую очередь, обратил внимание на жестокость и насилие полиции в "передовых" странах ЕС, на убийства людей, на то, как их "травят собаками и давят камнями". "Последняя резолюция (ПАСЕ), принятая по Азербайджану, не представляет никакого значения, ее цена не выше клочка бумаги. ... Мы не исполним их так называемые требования", - сказал Президент"- говорится в статье.