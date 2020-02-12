https://news.day.az/politics/1202401.html Состоялось открытие Кюрдемирского филиала ОАО «Азерхалча»
Состоялось открытие Кюрдемирского филиала ОАО «Азерхалча»
12 февраля состоялось открытие Кюрдемирского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии филиала.
Председатель Правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях.
Президент Ильхам Алиев встретился с работающими в филиале ковроделами.
Затем глава государства разрезал сотканный ковер.
В заключение было сделано на память.
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