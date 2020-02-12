12 февраля состоялось открытие Кюрдемирского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии филиала.

Председатель Правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях.

Президент Ильхам Алиев встретился с работающими в филиале ковроделами.

Затем глава государства разрезал сотканный ковер.

В заключение было сделано на память.

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