https://news.day.az/politics/1202651.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем Евросоюза - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем Евросоюза - ФОТО
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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