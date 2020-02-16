Президент Азербайджана Ильхам Алиев буквально поставил детский мат армянскому премьеру Николу Пашиняну на панельных обсуждениях по нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Истина, историческая правда, факты и железная логика азербайджанского лидера не оставили ни единого шанса неуклюжему демагогу Пашиняну.

Сравнивать Азербайджан и Армению уже давно никому не приходит в голову. Наша страна, даже несмотря на оккупацию армянами Карабаха и прилегающих районов, смогла достичь беспрецедентных успехов в экономическом, социальном, политическом развитии, в то время как Армения, страна-оккупант, погрязла в нищете.

Необходимо отметить и личностное превосходство Президента Азербайджана Ильхама Алиева - это высочайший уровень образования, интеллекта главы государства, выдающиеся лидерские качества и высокий международный авторитет. А с другой стороны - простофиля Пашинян, только и клянчащий селфи у мировых лидеров. И в очередной раз на Мюнхенской конференции весь мир стал свидетелем превосходства Президента Ильхама Алиева.

Как и следовало ожидать, Никол Пашинян в лучших традициях своих предшественников попытался устроить провокацию на саммите. "Многострадальный" премьер страны, оккупировавшей 20% территории Азербайджана, судорожно пытался вспоминать слова на английском, издавая какое-то мычание. А когда вспоминал - пускался в забавную демагогию о каких-то полумифических великих армянских царях. Армянский премьер умудрился даже соврать о старом интервью Аяза Муталлибова российской газете "Аргументы и факты". Но противопоставить логике Президента Ильхама Алиева простофиле Пашиняну было нечего.

Привыкший к ручным митингам на площадях и общению в Facebook Пашинян не учел, что перед ним были не армянские студенты в молодежном лагере, и не прикормленные журналисты. И в итоге постоянно подвергался насмешкам зала. Даже модератор панельных обсуждений по Карабаху еле сдерживала смех, когда Пашинян в очередной раз открывал рот.

Бросалось в глаза элементарное отсутствие культуры у Пашиняна: он то и дело пытался перебить то азербайджанского лидера, то модератора, то хохочущий над ним зал. Собравшиеся, к слову, вообще стали расходиться, когда Никол Воваевич выхватил микрофон для последнего слова. А последнее слово, как и всегда, осталось за Президентом Ильхамом Алиевым.

Заключительным же штрихом к окончательному провалу Пашиняна в Мюнхене стала ироничная реплика, сделанная Президентом Ильхамом Алиевым. На рассуждения Пашиняна о том, что на Кавказе в древности якобы жили только два народа, Президент Ильхам Алиев шутливо заметил: "Армяне и .. армяне?"

Армянский премьер попытался продолжить, но зал хохотал и расходился.