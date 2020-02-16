https://news.day.az/politics/1203548.html В Мюнхене Пашинян вновь доказал, что костюм главы государства слишком ему велик! - армянский политолог

В Мюнхене Пашинян вновь доказал, что костюм главы государства слишком ему велик! - армянский политолог

Политика, 16 февраля 2020 13:33 514

В Мюнхене стало видно, кто и как ведет себя за кулисами, кто диктует, а кто "проваливается".

Об этом, как передает Day.Az, на своей странице в соцсети Facebook написал политолог Андраник Теванян.

"Пашинян, очевидно, не был готов и ощущалось, что кроме его пустой формулы "Урегулирование конфликта должно устроить три народа - Армении, "Арцаха" и Азербайджана" ему нечего больше сказать... В Мюнхене мы увидели реальный вес Пашиняна. У Пашиняна отсутствовали соответствующие знания, способность оперативного реагирования и настоящий "дух", то мы получили картину с упоминанием о Тигране Великом... Пашинян, выступающий перед международной аудиторей с таким запасом и с таким имиджем, вновь доказал, что костюм главы государства слишком ему велик! Слишком!" - написал армянский политолог.

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