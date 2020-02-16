Рассуждения Никола Пашиняна в Мюнхене о том, что на Кавказе в древности якобы жили только два народа, исходят из высказывания любимого армянами нациста, приспешника Гитлера Нжде о том, что армяне, дескать, не умеют пользоваться своей историей. Судя по всему, премьер Армении попытался исправить ситуацию, но лишь оказался в неловком положении.

Об этом сказал Day.Az доктор юридических наук, профессор Намик Алиев, комментируя состоявшиеся 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности дебаты по карабахскому конфликту между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По мнению эксперта, последовавшая на слова Пашиняна о "двух народах" завершающая реплика Президента Ильхама Алиева в очередной раз высмеяла армянского премьера.

Каждый раз, когда армяне обращаются к истории, они допускают одну очень большую ошибку: они цитируют и опираются на своих историков-фальсификаторов, сказал Намик Алиев. Для внутренней аудитории это проходит. Но сегодня в мире никто уже не доверяет армянским авторам, поскольку уж больно много было публичных разоблачений их лжи. Азербайджанская же сторона предлагает всем читать даже не азербайджанских авторов, а иностранных - российских, европейских и др. Они, кстати, в большинстве своем христиане, и их трудно обвинить в предвзятости, подчеркнул наш собеседник.

"Кстати, почему в России ученые пишут историю России, грузины - историю Грузии, французы - историю Франции, азербайджанцы - историю Азербайджана, иранисты - историю Ирана, а армяне - "историю армянского народа"? Ответ, я думаю, всем ясен", - заметил Алиев.

Эксперт привлек внимание к реплике Президента Ильхама Алиева в ходе обсуждений на Мюнхенской конференции: "Нам нужно решить этот конфликт поэтапно. Основное - освобождение территорий и возвращение временно перемещенных лиц. Статус Нагорного Карабаха может быть определен позже. Статус не должен препятствовать территориальной целостности Азербайджана".

"Всем известно, что с начала оккупации азербайджанских территорий Республикой Армения территорию бывшей НКАО под угрозой оружия покинуло все население азербайджанской национальности, составлявшее на тот период примерно одну треть всего населения НКАО (порядка 60 тысяч человек), а также население всех других национальностей, хоть и небольшой численности. Это привело к образованию в нагорной части Карабаха очередной моноэтнической зоны, заселенной только лишь армянами. Говоря понятным уже не только профессионалам языком, была осуществлена этническая чистка населения нагорной части Карабаха азербайджанской национальности (мы пока не касаемся этнической чистки более 600 тысяч азербайджанцев из семи других регионов, окружающих нагорную часть Карабаха).

Помимо этого, в силу нежелания принимать участие в боевых действиях и беззакониях на территории Нагорного Карабаха его покинула и часть населения армянской национальности (примерно 25-30 тысяч человек). Большинство из них выехали не в Армению, а приобрели статус беженцев в иных, как соседних, так и в удаленных странах. Если учесть факты незаконного заселения оккупированных Республикой Армения азербайджанских территорий, то население так называемой "НКР" составляет по самым высоким оценкам максимум 100 тысяч человек. Насколько это укладывается в рамки демократических процессов, о которых постоянно трезвонит Пашинян, понять трудно. Какой "демократ" ответит на этот вопрос?" - отметил Намик Алиев.

По его словам, это очень странно, но вся логика разрешения конфликта, по мнению армянской стороны, заключается в том, что чуть более 100 тысяч проживавших в НКАО армян (сейчас их значительно меньше) должны решать будущее нагорно-карабахского региона, судьбу около 700 тысяч азербайджанцев, изгнанных с оккупированных азербайджанских территорий, а также вопрос изменения государственных границ суверенной страны, коей является Азербайджанская Республика. Кстати, этот вопрос в соответствии с Конституцией Азербайджана является предметом всенародного референдума. Но решать это, в соответствии с армянской логикой, почему-то должны 100 тысяч карабахских армян?

"Именно поэтому без освобождения оккупированных территорий и возвращения в Карабах беженцев невозможно говорить о разрешении конфликта. Президент Азербайджана ясно дал это понять в Мюнхене", - заключил Намик Алиев.

Лейла Таривердиева