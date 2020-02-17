Согласно Плану действий на 2020-й год, продолжаются строительные работы в воинских частях. Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии очередного военного объекта, отвечающего современным требованиям.

Как сообщает в понедельник Day.Az cо ссылкой на минобороны, было доложено, что в автомобильном парке воинской части созданы боксы для хранения крупногабаритной военной техники, топливозаправочный пункт и открытая площадка для проведения тестирования.

Министр обороны, ознакомился с условиями в боксах для хранения автомобильной техники, а также в оснащенных новым оборудованием пунктах технического контроля, обслуживания и ремонта, расположенных на территории парка, и дал соответствующие поручения.