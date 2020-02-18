Президент Азербайджана Ильхам Алиев умело использует международные трибуны для донесения до мирового сообщества реалий касательно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также для разоблачения провальной политики Армении.

Об этом во вторник сказала Trend политолог Шабнам Гусейнова, передает Day.Az.

Она сообщила, что очередной такой платформой с широкой аудиторией стала Мюнхенская конференция по безопасности.

"В ходе панельных обсуждений в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом в рамках конференции Президент Ильхам Алиев в очередной разоблачил армянскую ложь, в том числе самого Пашиняна. Если в выступлении главы Азербайджанского государства можно было созерцать присущие истинному лидеру хладнокровие, самообладание и уверенность, то у его оппонента наблюдалось обратное - лживость высказываний, апеллирование выдуманными фактами и психологический кризис. Психологи говорят, что человек, говоря неправду, пытается отвести взгляд от своего собеседника", - сказала Гусейнова.

По ее словам, несмотря на попытки Пашиняна выйти из положения, направив обсуждения в иное русло и ссылаясь на ложные материалы армянского журналиста, Президент Ильхам Алиев немедленно разоблачил и эту ложь, доведя до сведения участников, что сказанное Пашиняном выдумки армянских журналистов, живущих в России.

"Озвучив неопровержимые факты, Президент Ильхам Алиев еще раз довел до сведения мирового сообщества, что Нагорный Карабах - составная часть Азербайджана, и Армения проводит агрессивную политику этнической чистки в отношении азербайджанского народа. Глава государства конкретными доказательствами констатировал факт оккупации 20 процентов территории Азербайджана Арменией, сообщил об этнической чистке, проводимой Арменией против азербайджанцев на оккупированных территориях, а также о совершенном Ходжалинском геноциде. Таким образом, глава государства фактически "нокаутировал" Пашиняна.

Армянский премьер и на этой панели попал в постыдное положение. Он вновь продемонстрировал на международном уровне, что его имидж авантюрного и несмышленного политика и популиста сформировался закономерно. Ему было не по силам на равных дискутировать с Президентом Азербайджана. Глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев в очередной раз подтвердил, что является истинным лидером своего народа, который способен осуществлять независимую внешнюю политику, донести до мирового сообщества реалии Азербайджана касательно Нагорного Карабаха, ссылаясь на историческую справедливость и нормы международного права", - сказала Шабнам Гусейнова.