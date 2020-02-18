На состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии были рассмотрены жалобы кандидата в депутаты от 3-го Сураханского избирательного округа №32 Фикрета Джафарли и Велиджана Раджабова. Они требовали отменить результаты выборов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, член ЦИК Илькин Шахбазов отметил, что жалобы рассматривались в трех направлениях: "Во время расследования были выявлены нарушения на участках 4, 8 и 9. Результаты выборов на тех участках были признаны недействительными".

И.Шахбазов напомнил, что на одном из этих участков в день выборов было отключено электричество: "Однако из видеоматериалов стало известно, что после отключения электричества наблюдатели встали возле избирательных урн и воспрепятствовали приближению к ним".

На заседании ЦИК обращение было вынесено на обсуждение, результаты выборов в указанных участках были аннулированы, жалоба была частично удовлетворена.

Решение не повлияло на общий результат по 3-му Сураханскому избирательному округу №32.

Лидером на этом участке является Афет Гасанова.