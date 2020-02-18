18 февраля в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошло заседание в связи с результатами парламентских выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания было рассмотрено обращение кандидата Гусейнова Зейгама Гусейн оглу из 56-го Хачмазского сельского округа.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что обращение Гусейнова было направлено в Окружную избирательную комиссию. В своем обращении кандидат поставил под сомнение итоги голосования на избирательном участке № 7. Мухтарова сообщила, что ЦИК рассмотрел обращение и вынес соответствующее решение.

"Гусейнов утверждал, что имел большое влияние на избирательном участке № 7, и должен был получить больше голосов. Однако он не смог привести весомых аргументов, подтверждающих его слова. ОИК провел расследование и установил, что в день выборов не был зарегистрирован какой-либо факт, могущий сказаться на волеизъявлении избирателей. Поэтому обращение Гусейнов было посчитано необоснованным, и отклонено", - сказала Мухтарова.