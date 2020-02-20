Способность армянской пропаганды притягивать за уши факты и придавать событиям иной смысл хорошо известна. Как и ее навязчивость в вопросах, представляющих для армянства живой интерес. На один из последних шедевров армянского агитпропа обратил внимание известный турецкий эксперт, публицист и писатель Мехмет Перинчек.

Речь о художественном фильме "Танец с саблями", который вместо рассказа о работе советских творцов в годы Великой отечественной превратился в вопль о надуманном "геноциде армян". Фильм вроде бы посвящен созданию Арамом Хачатуряном балета "Гаянэ" и знаменитого "Танца с саблями" в частности. Однако, как отметил в беседе с Day.Az Перинчек, в реальности весь сюжет был пропитан ненавистью к туркам и крутился вокруг темы мнимого "геноцида".

"Фильм представляет собой армяно-российское совместное производство, которое было поддержано министерствами культуры обеих стран. Все продюсеры и большинство съемочной группы были из Армении. Режиссер фильма Юсуп Разыков хоть и узбек по происхождению, но его отчим - армянин, и воспитан он в армянской культуре. Как бы ни хотелось обходить тему национальной принадлежности, но она сыграла тут первостепенную роль", - считает турецкий эксперт.

В 1942 году, в котором разворачивается повествование, Кировский академический театр оперы и балета (ныне Мариинский) был эвакуирован из Ленинграда в Пермь. И картина вроде бы должна была рассказывать о самоотверженном труде советских деятелей культуры в трудные годы войны, направленном на поддержание духа людей, в частности о работе Хачатуряна над балетом "Гаянэ". А что вместо этого?

Возмущению Мехмета Перинчека нет предела. Особенно возмущает его тот факт, что несмотря на то, что действие происходит во время Второй мировой войны, о немецких фашистах почти нет упоминаний. Никто в фильме ни разу не вспомнил о жестокости фашистов, о гетто и концлагерях, о геноциде еврейского народа, как будто это все происходило где-то на другой планете. А здесь, в 1942 году, в разгар немецкого наступления и оккупации, главным вопросом для советских людей, оказывается, был "геноцид армян".

"Единственный раз, когда в фильме вспоминают о немецких фашистах, - это упоминание о том, что "эти события не произошли бы, если бы не был допущен "геноцид армян"". Все это, естественно, происходит на фоне горы Арарат (Агрыдаг), настойчиво педалируется миф о том, что эти земли, дескать, принадлежали армянам. Это типичные аргументы, которые годами использовались для распространения лжи о турецком народе. В фильме есть также злые комиссары, симпатизирующие Турции и полемизирующие с Хачатуряном. Они низведены до уровня гиперзлодеев из мультфильмов. Кстати, в историографии сторонников идеи "геноцида армян" часто используется аргумент о том, что Советский Союз приветствовал "резню", и до Второй мировой войны нельзя было говорить об этих событиях, так как за это в СССР якобы преследовали", - сказал Перинчек.

А особенно, отметил наш собеседник, удивляет упоминание в конце фильма того, что Арам Хачатурян посвятил свой балет "геноциду армян". Однако либретто, написанное Константином Державиным для четырехактного балета "Гаянэ", на самом деле совершенно не связано с событиями 1915 года. В нем повествуется о первых годах советской власти в Армении, когда зловредный муж Гаянэ, армянин, в компании других контрреволюционеров собирается сжечь колхоз. Жена подслушивает его разговор и доносит комиссарам. В заключение колхоз спасает красная армия вместе с... курдами.

Даже при самом глубоком внедрении в содержание, невозможно найти никакого тайного месседжа, никакого второго смысла. Ничего, кроме того, что армянин хотел сжечь колхоз, а курды ему помешали. Кстати и "Танец с саблями" в первые дни демонстрации балета назывался "Танец курдов", отметил Мехмет Перинчек.

"При всей своей широте взглядов, я не смог найти никакого источника, связывающего это произведение искусства с событиями 1915 года. Ни в высказываниях и записях самого Хачатуряна, ни в информации, представленной его музеем, ни в многочисленных статьях. Нигде! То есть этот армяно-российский фильм фактически пишет совершенно новую историю. И для тех, кто смотрит фильм или читает статьи о нем, эта воображаемая история становится "фактом". Подобно тому, как вы думаете, что США выиграли войну во Вьетнаме после просмотра голливудских фильмов, здесь мы тоже видим создание альтернативной истории. Этот фильм был создан только для одной цели: донести до российской и мировой аудитории традиционные армянские мифы об Арарате, "геноциде", причинах Холокоста и тому подобном. А Хачатуряном и получившим широкую известность "Танцем с саблями" армянская пропаганда просто воспользовалась", - сказал турецкий публицист.

Лейла Таривердиева