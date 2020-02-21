20 февраля в Риме состоялся рабочий обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с руководителями крупнейшей финансово-банковской структуры Италии Cassa Depositi Prestiti SpA и более 10 известных в мире самых крупных, ведущих промышленных и финансовых групп этой страны.

Выступая на рабочем обеде Президент Ильхам Алиев сказал:

Большое спасибо. Хотел бы выразить CDP признательность за инициативу встретиться на рабочем обеде под председательством CDP. Завтра состоится итальяно-азербайджанский бизнес-форум с участием более 100 компаний. Но сегодня я встречаюсь с крупнейшими итальянскими компаниями - ведущими компаниями экономики Италии. С некоторыми из них мы очень тесно сотрудничаем на протяжении многих лет. Некоторые из них планируют работать с нами, и это полностью соответствует нашим целям.

Мой государственный визит в Италию имеет очень большое значение. После встреч с Президентом, премьер-министром и руководителем Сената могу сказать, что мой визит уже может считаться успешным. Это - продолжение активного диалога, усилившегося после визита Президента Маттареллы два года назад. Достигнутые в то время договоренности и обсужденные нами вопросы находятся в настоящее время на стадии реализации. В ходе моего визита некоторые из более чем 20 документов уже подписаны, будут подписаны и завтра. Они охватывают многосторонние вопросы, включая политическую, экономическую, торговую, транспортную, культурную и другие сферы. Среди них хочу особо отметить Совместную декларацию по развитию и укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией. Это действительно очень важный политический документ, определяющий наше тесное сотрудничество на много лет вперед. Италия для нас, как сказал господин председатель, является не только торговым партнером номер один, но и одним из ближайших партнеров в Европе. Думаю, после подписания этого важного исторического документа наши отношения должны вступить в новый этап.

В связи с практической реализацией проектов могу сказать, что только по энергетическому сектору Азербайджана и энергетическим проектам, финансируемым за пределами Азербайджана, итальянские компании подписали договоры стоимостью около 10 миллиардов долларов США. В ненефтяном секторе эта цифра составляет примерно 700 миллионов долларов. Да, я согласен, что в нашем торговом обороте есть большой дисбаланс. Однако нам также следует знать, что это связано в основном с нашим экспортом нефти в Италию. Поэтому мы заинтересованы в диверсификации нашего экспорта. Конечно, мы должны принять дополнительные меры для увеличения экспорта из Италии в Азербайджан. Учитывая нашу политику диверсификации и индустриализации, могу вам сказать, что в прошлом году наша промышленность, не относящаяся к энергетике, выросла на 14 процентов, а в январе нынешнего года - еще на 16 процентов. Причина связана с проектами, финансируемыми государственным и частным секторами в промышленности. Потому что итальянские производители - это высокопрофессиональные компании, работающие на высоком уровне. Поэтому технологическое обновление Азербайджана является нашим приоритетом. Уверен, что после моего визита мы увидим больше проектов, представляющих совместные интересы. В ходе визита с одной из присутствующих здесь компаний был подписан очень важный Меморандум о взаимопонимании. Это будет достаточно крупный договор, осуществляемый Leonardo. Сегодня с моим участием и участием премьер-министра был подписан документ между нашими министерствами обороны. Это станет открытием новой страницы в нашем сотрудничестве, и это очень многообещающий проект, так как мы находимся на стадии модернизации нашей оборонной инфраструктуры. Экономические показатели Азербайджана позитивны. Экономика страны стабильна. Внешний долг находится на очень низком уровне - составляет 17 процентов валового внутреннего продукта. Резервы свободно конвертируемой валюты в 6 раз превышают внешний долг. Мы можем взять в долг любую сумму. Наша основная цель заключается в диверсификации. После завершения ТАР, - будем надеяться, что это произойдет очень скоро, - мы добьемся выполнения всего, что запланировали в энергетическом секторе, потому что, как вы отметили, сегодня мы являемся одним из основных экспортеров нефти в Италию. Считаю, что мы - первые. С транспортировкой природного газа мы войдем в число ведущих стран. Поэтому основное внимание следует уделять неэнергетическому сектору. Здесь мы подходим к вопросам сельского хозяйства, тяжелой промышленности и взаимосвязи малых и средних предприятий. Конечно, мы приветствуем крупные инвестиции из Италии и готовы вкладывать инвестиции в ее экономику. Сегодня инвестиции Азербайджана в итальянских компаниях и недвижимости составляют примерно 1,5 миллиарда долларов, и у нас есть потенциал для развития.

Одними из многообещающих секторов нашей экономики являются также развитие сотрудничества в области космической промышленности и туризм. Растет число граждан, приезжающих в Азербайджан из Италии. Есть и много других секторов. Иными словами, тесные политические отношения создают прочную основу для деловых кругов. Эти тесные политические отношения обрели новую силу в ходе моего визита. Поэтому уверен, что в предстоящие годы итальянские компании будут самыми активными компаниями в Азербайджане. С некоторыми из них - представители данных компаний присутствуют здесь - мы сотрудничаем уже на протяжении длительного времени. С другими планируем начать сотрудничество. Уверен, что сегодняшний рабочий обед будет очень плодотворным, и мы увидим прекрасные результаты. Еще раз благодарю за приглашение. Уверен, что в ходе обсуждений мы спланируем выгодное будущее для обеих сторон.