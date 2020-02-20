20 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Италию провел рабочий обед с президентом "Cassa Depositi Prestiti SpA" Горно Иемпини и руководителями крупнейших компаний этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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