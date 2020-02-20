https://news.day.az/politics/1204901.html Президент Ильхам Алиев провел рабочий обед с руководителями крупнейших компаний Италии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев провел рабочий обед с руководителями крупнейших компаний Италии - ФОТО
20 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Италию провел рабочий обед с президентом "Cassa Depositi Prestiti SpA" Горно Иемпини и руководителями крупнейших компаний этой страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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