Gradator.ru недавно стал объектом нападок со стороны ряда армянских ресурсов - Телеграм-канала Баграмян26 и сайта Инфотека24. Упомянутые армянские ресурсы заявляют, что Gradator.ru якобы принадлежит азербайджанцам, и еще истерично обвиняют в том, что Gradator.ru якобы распространяет дезинформацию.

17 февраля 2020. Инфотека24. "Телеграм-канал Баграмян26 предостерег армянских пользователей Facebook от всплеска дезинформации на сайте азербайджанской пропаганды Gradator.ru".

Сначала немного информации по поводу Телеграм-канала Баграмян26 и сайта infoteka24.ru.

Что касается Телеграм-канала Баграмян26, то этот ресурс разрабатывается и управляется группой медиаменеджеров и журналистов, обслуживающих интересы прозападного премьера Армении Никола Пашиняна.

А вот сайт infoteka24.ru, который функционирует в российской доменной зоне, как видится, создан армянскими спецслужбами, ими же координируется, периодически размещая материалы сливного, заказного, тенденциозного характера, а временами и вовсе сливает ложь и откровенную дезинформацию. Этот сайт имеет такое же отношение к российским интересам, как Маргарита Симоньян - к русским патриотам.

Однако этот меленький армянский сайт сомнительного происхождения и низкого профессионального качества почему-то вдруг стал объектом повышенной цитируемости со стороны таких крупнейших медиа ресурсов России, как Yandex (Гендиректор Тигран Худавердян) и Sputnik (Главный редактор Маргарита Симоньян), особоенно Sputnik Армения.

Едва ли не каждый второй клик в сети вызывает назойливое выпрыгивание Инфотеки24 с подачи вышеназванных российских ресурсов. "Секрет успеха" Инфотеки24 очень прост: медийная сеть России, управляемая армянскими кадрами (в данном случае Худавердяном и Симоньян), способствует продвижению в сети подпольных армянских ресурсов, в том числе ассоциированных с армянскими спецслужбами, для тиражирования нужных армянству пропагандистских или антиазербайджанских материалов. К интересам России это не имеет никакого отношения. Россию, российские СМИ, российские деньги и другие рычаги российского влияния технично используют в армянских интересах.

Вот об этом и пишет Gradator.ru. Все, о чем пишет Gradator.ru, отвечает российским, а не армянским или азербайджанским интересам.

Разве это дезинформация?

Когда Gradator.ru пишет, что в системе МИД РФ процветает армянское лобби под крылом Лаврова.

Когда Gradator.ru пишет, что ведущие российские СМИ, сфера кинопроизводства, ряд телеканалов перешли под контроль армянского лобби России, и такие одиозные фигуры, как Симоньян, вредят имиджу российских государственных СМИ, выпиливая за это огромные суммы из российского бюджета.

Когда Gradator.ru пишет, что в Генпрокуратуре РФ пустили корни армянские преступные группировки.

Когда Gradator.ru пишет, что армяне превалируют в руководстве большинства ключевых государственных и общественно-политических структур России, когда их внушительное количество опасным образом меняет качество и этническое соотношение кадров в руководстве России.

Когда Gradator.ru пишет, что на юге России - в Краснодарском и Ставропольском краях - наблюдается компактное засилье армян, а также начало политизации армянского присутствия в этом регионе и угроза в перспективе столкнуться с образованием "армянских автономных округов" на юге России.

Когда Gradator.ru пишет, что в прозападной пашиняновской Армении усилились антироссийские настроения и героизируют фашистов.

Когда Gradator.ru пишет, что "форпост" в лице Армении предает интересы и подрывает интеграционные проекты России?

Где здесь дезинформация? Эти вопросы напрямую затрагивают интересы России.

"Gradator.ru ничего не имет против армянского народа. Наши публикации направлены прежде всего против армянской политической сети, действующей в России, в адрес тех влиятельных и многочисленных представителей армянской диаспоры России, которые лгут, обкрадывают, используют и наносят вред интересам России, а также против тех армянских политиков в Ереване, кто поднимает свою страну на протестные акции против России.

Так что, это Gradator.ru предостерегает от всплеска дезинформации на армянских ресурсах России, создаваемых и управляемых политическим армянством, в том числе на уровне армянской диаспоры РФ и таких армянских ресурсах-агентах, как infoteka24.ru, прикрывающихся российскими доменами", - отмечает издание.