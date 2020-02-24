В расположенном в Чикаго, являющемся одним из главных политических и культурных центров США, Музее Холокоста штата Иллинойс и Центре образования прошло мероприятие, посвященное 28-й годовщине Ходжалинской трагедии, являющейся одной из самых трагических страниц в истории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано Азербайджанским центром по штатам Среднего Запада Америки, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и участии посольства нашей страны в США.

В рамках мероприятия были организованы фотовыставка и семинар на тему "Ходжалинская трагедия - память крови и почтение памяти".

В мероприятии приняли участие президент Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада США (АСМА) Фарид Мамедов и председатель правления АСМА Мехрибан Мамедова, генеральный консул Турции в городе Чикаго Айше Сельджан Шанлы, сотрудница посольства Азербайджана в США Шалале Велиева, сотрудница Государственного комитета по работе с диаспорой Лала Исмаилова, представитель американского конгрессмена Майка Гуигли Дженни Герман, руководитель исследовательского центра "Эффективность Средней Азии", профессор Гарри Лепинский, профессор-исследователь Иллинойского университета по геноцидам и военным бедствиям Дженин Нтихирагеза, член правления Комиссии по Холокосту и геноциду штата Иллинойс, профессор Мария Коркатсч-Грозко и председатель Совета директоров Украинско-американского конгресса Роман Яцковский и представитель Американской еврейской общины Чикаго Фенни Семпсон-Кохен, а также особая гостья - свидетельница Холокоста Джанин Оберротман.

Выступивший президент Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада Америки Фарид Мамедов рассказал о программе мероприятия, подробно проинформировал о Ходжалинской трагедии.

Представительница азербайджанской общины Нигяр Чайбасарская, проживающая в Чикаго, выступила с обширной презентацией о Ходжалинской трагедии. Затем участники мероприятия посмотрели короткий видеоролик, посвященный Ходжалинской резне.

Сотрудница посольства нашей страны в США Шалале Велиева в своем выступлении подробно проинформировала участников встречи об истории армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, агрессорской политике Армении против нашей страны, фактах этнической чистки против нашего народа и геноцидах. Рассказав о международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", начатой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в 2008 году, довела до внимания участников мероприятия информацию о направлениях деятельности кампании и ее целях.

Сотрудница Государственного комитета по работе с диаспорой Лала Исмаилова в своем выступлении рассказала о Ходжалинской трагедии, подчеркнула важность проведения подобных мероприятий в деле доведения до мировой общественности реалий о Ходжалы.

Руководитель исследовательского центра "Эффективность Средней Азии", профессор Гарри Лепинский выступил с докладом о ситуации в регионе Южного Кавказа и ужасах Ходжалинской трагедии.

Выступившая председатель правления Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада Америки Мехрибан Мамедова подчеркнула, что в рамках начатой Арменией в 1988 году военной агрессии против Азербайджана и политики этнической чистки, учиненной против азербайджанского народа с помощью 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года учинили в Ходжалы кровопролитие. Мирные жители, пытавшиеся покинуть оккупированный город, были уничтожены. В результате армянскими военнослужащими были убиты 613 человек, в том числе, 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Она отметила, что некоторые эксперты называют Ходжалинскую трагедию "азербайджанской Сребреницей".

Председатель Совета директоров Украинско-американского конгресса Роман Яцковский рассказал о схожести происходящих в мире преступлений против человечности, отметил важность привлечения к ответственности зачинщиков преступления и доведения реалий об этом до мировой общественности для того, чтобы подобные преступления не повторялись. Он отметил, что азербайджанские земли все еще находятся под оккупацией, сказал, что, как украинец, разделяет скорбь нашего народа.

Профессор-исследователь Иллинойского университета по геноцидам и военным бедствиям Дженин Нтихирагеза в своем выступлении рассказал о геноциде, произошедшем в Бурунди, скоординировав эту тему с Ходжалинской трагедией, подчеркнул, что она требует большего внимания и исследований.

Принявшая участие в мероприятии в качестве особой гостьи, живая свидетельница учиненного против еврейского народа Холокоста Джанин Оберротман в своем выступлении рассказала о событиях, свидетелем которых она является, схожести Холокоста и Ходжалинской трагедии, страданиях людей. Отметив, что ее родители были убиты во время Холокоста, сказала, что лицам, учинившим преступления против человечности, нет пощады, их невозможно простить.

Затем представитель азербайджанской общины Джавад Исмаилбейли исполнил на музыкальном инструменте нее печальную мелодию. Его исполнение было встречено с большим интересом участниками мероприятия.

В заключение мероприятия был дан эхсан для наших соотечественников, ставших шехидами во время Ходжалинской трагедии.

Отметим, что в письмах Темми Дакуорса, представляющего штат Иллинойс в Сенате США, а также конгрессмена Бобби Раша, адресованных в Азербайджанский центр по штатам Среднего Запада Америки, была выражена признательность центру за почтение памяти жертв Ходжалинской трагедии. В письме Бобби Раша, адресованном азербайджанскому центру, говорится, что этот акт геноцида, учиненный против гражданского населения, в том числе, женщин, детей и стариков, является черным пятном для всего человечества. Подобное беспощадное массовое убийство людей, совершенное в мирное время, не совершалось даже в период войны. В письме Темми Дакуорта говорится, что Азербайджанский центр по штатам Среднего Запада США информирует местных жителей об азербайджанской культуре, наследии, обычаях и традициях, а также об исторической несправедливости, учиненной против Азербайджана.

Кроме того, мэр города Скоки штата Иллинойс США Джордж Ван Дусен подписал декларацию, связанную с 28-й годовщиной Ходжалинской трагедии.