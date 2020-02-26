Неконструктивная позиция Армении является основным препятствием для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для печати.

"Естественно, обсуждались пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Хочу еще раз поблагодарить моего дорогого брата за постоянную поддержку Турцией правого дела Азербайджана. На всех международных аренах Турция всегда находится рядом с Азербайджаном, азербайджанским народом. Однако неконструктивная позиция Армении является основным препятствием для урегулирования конфликта", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Крайне противоречивые и опровергающие друг друга заявления руководства Армении наносят большой ущерб переговорному процессу, подчеркнул он. "То они говорят, что Нагорный Карабах - это Армения, то утверждают, что Нагорный Карабах - независимое государство. Выходит, что они и сами не знают, что такое Нагорный Карабах. Если не знают, мы можем подсказать: Нагорный Карабах - это Азербайджан. Об этом говорим и мы, и весь мир. Все страны мира признают, поддерживают территориальную целостность Азербайджана, и ни одно государство не признает незаконного образования под названием Нагорный Карабах. Конечно, конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности, суверенитета нашей страны, неприкосновенности наших границ", - заявил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Турция является страной, оказывающей Азербайджану самую большую поддержку в мировом масштабе. "Еще раз благодарю за это. В свою очередь должен отметить, что во всех вопросах, на всех международных аренах Азербайджан всегда поддерживает правое дело Турции. Не было и, уверен, не будет такого вопроса, где бы Азербайджан не оказал Турции поддержки. Во всех процессах, происходящих в настоящее время в регионе, Азербайджанское государство и азербайджанский народ однозначно находятся рядом с Турецким государством и народом. Наше единство вечно, и естественно, мы строим наше будущее на этой прочной основе. Поэтому сегодняшнее 8-е заседание Совета стратегического сотрудничества является вопросом особого значения, потому что самые близкие друг другу в мире страны сегодня приняли очень серьезные решения о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве", - подчеркнул глава государства.