https://news.day.az/politics/1206488.html Президент Ильхам Алиев принял советника заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял советника заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии - ФОТО
26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Куртом Доннели.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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